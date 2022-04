Sondaż: Macron i Le Pen wygrają niedzielne wybory i przejdą do drugiej tury

Omikron we Francji zmusza kandydatów w wyborach prezydenckich do ograniczania spotkań z wyborcami

Rozprzestrzenianie się wariantu koronawirusa omikron i piąta fala epidemii Covid-19 zmusza kandydatów w wyborach prezydenckich we Francji do ograniczania spotkań z wyborcami oraz zmiany sposobu prowadzenie kampanii wyborczej – piszą we wtorek francuskie media.