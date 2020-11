Sondaż: KO minimalnie za PiS-em. Rośnie grupa wyborców niezdecydowanych

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

PiS sporo traci na sporach wokół ochrony życia, ale zyski opozycji minimalne. Rośnie grupa wyborców niezdecydowanych - wynika z sondażu pracowni Social Changes na zlecenie wPolityce.pl, opublikowanego na portalu w środę.

Respondenci odpowiadali, "na które ugrupowanie oddaliby głos gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę"?

Jak wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, Prawo i Sprawiedliwość wciąż cieszy się najwyższym poparciem wśród partii politycznych, ale w ostatnim tygodniu poniosło duże straty. Opozycja zyskuje - ale jedynie minimalnie.

"Chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 30 proc. badanych - o 7 punktów mniej niż w poprzedniej fali badań. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska z poparciem 27 proc. - co oznacza wzrost o 1 punkt" - podał portal.

"Na trzecim miejscu Lewica, na którą wskazało 14 proc. badanych - również wzrost o 1 punkt. 1 punkt straciła Konfederacja, na którą chce głosować 10 proc. badanych. Do Sejmu weszłoby także Polskie Stronnictwo Ludowe, cieszące się poparciem 6 proc. badanych - bez zmian" - wynika z sondażu.

Jak podkreślono, "znacząco wzrosła liczba wyborców wahających się, wskazujących na +inne ugrupowanie+ - obecnie to 13 proc." "W poprzedniej fali badań było to 7 proc. Są to zapewne wyborcy Zjednoczonej Prawicy, którzy obecnie odsunęli się od swojego ugrupowania" - zaznaczono.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1080 osób w dniach od 30 października 2020 roku do 2 listopada 2020 roku.

Fogiel o sondażach: sytuacja pandemiczna, obostrzenia i ostatnie protesty musiały się jakoś odbić

Wiadomo, że sytuacja pandemiczna, zmęczenie obostrzeniami i ostatnie protesty muszą się jakoś odbić, ale to jeszcze o niczym nie przesądza w kontekście wyborczym - mówił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel odnosząc się do wyników ostatnich sondaży partyjnych.

Wicerzecznik PiS w Programie Pierwszym Polskiego Radia odnosząc się do ostatnich sondaży, które wskazują na spadek poparcia dla partii rządzącej stwierdził: "Wiadomo, że i sytuacja pandemiczna i takie ogólne zmęczenie obostrzeniami i oczywiście ostatnie protesty muszą się jakoś odbić, ale to jeszcze o niczym nie przesądza w kontekście wyborczym".

"Mamy w tym momencie stan faktyczny taki, że Trybunał Konstytucyjny podjął taką, a nie inną decyzję, do tej pory jej nie opublikował, ale to +miecz Damoklesa+, który wisi. Ten wyrok jest wydany" - zwrócił uwagę polityk PiS.

Fogiel podkreślił, że wyrok Trybunału "nie dotyczy aborcji kiedy zagrożone jest życie lub zdrowie kobiety". "O tym pamiętajmy, bo często w tym ogniu protestów i emocji nam to umykało" - zaznaczył.

Zdaniem polityka propozycja prezydenta Andrzeja Dudy stara się wychodzić naprzód obawom.

Dopytywany o poparcie dla tej propozycji wśród polityków Zjednoczonej Prawicy Fogiel stwierdził, że "to sprawa światopoglądowa", a w PiS tradycyjnie w takich sprawach nie ma dyscypliny partyjnej.

"Każdy będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem. Ja mogę zapytać, czy jest dobra wola po stronie opozycji, czy opozycja chce nadal wyprowadzać ludzi na ulice, prowokować do sytuacji niebezpiecznych, czy opozycja jest skłonna pracować z nami w Parlamencie nad tą ustawą" - podkreślił Fogiel.

Od ponad tygodnia trwają wielotysięczne protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego. To skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października, który stwierdził, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Do tej pory wyrok TK nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Prezydent Andrzej Duda skierował w piątek do Sejmu projekt nowelizacji przewidujący wprowadzenie nowej przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży; aborcja byłaby możliwa w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, nie umożliwiałoby jej wystąpienie innych wad rozwojowych. (PAP)

rbk/ par/

oloz/ par/