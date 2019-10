Sondaż: 43 proc. badanych chce emerytur bez podatku

43 proc. badanych w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" uznało, że zwolnienie emerytur z podatku byłoby najbardziej pożądanym rozwiązaniem problemów najbiedniejszych seniorów.

W sondażu zapytano Polaków, jak rząd powinien pomóc seniorom. 43 proc. respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem emerytury bez podatku. 18 proc. badanych uważa, że rząd powinien wprowadzić darmowe leki dla wszystkich seniorów.

Po 11 proc. badanych opowiedziało się za 500 plus dla wszystkich emerytów oraz za trzynastą i czternastą emeryturą na stałe. 9 proc. badanych chce wyższej waloryzacji emerytur.

Sondaż przeprowadzono 1-2 października 2019 r. na próbie 1088 dorosłych Polaków.

PSL złożyło w Sejmie obywatelski projekt ustawy "Emerytura bez podatku"

Postulat zwolnienia emerytur z podatku dochodowego i składki zdrowotnej zgłasza PSL. Na początku października ugrupowanie złożyło w Sejmie obywatelski projekt ustawy "Emerytura bez podatku", pod którym podpisało się ponad 140 tys. obywateli. "Wspólnie z komitetem obywatelskim składamy dzisiaj w Sejmie inicjatywę ustawodawczą +Emerytura bez podatku+, najważniejszą ustawę w tej kadencji parlamentu dla polskich emerytów i rencistów" - oświadczył lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, wejście w życie ustawy spowoduje, iż emeryci i renciści będą otrzymywać świadczenia w wysokości emerytur/rent w kwocie brutto.

Według polityków PSL, rozwiązanie takie wpłynęłoby pozytywnie na sytuację finansową osób pobierających emerytury i renty. "Spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa w sposób bezpośredni z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki zdrowotnej, jednak wzrost dochodów osób pobierających emerytury i renty zwiększy udział budżetu państwa z podatków od towarów i usług" - czytamy w uzasadnieniu.

W ocenie PSL dzięki tej regulacji budżet państwa odnotuje zmniejszone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości ok. 15 mld zł. "Natomiast składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego będą niższe o ok. 13 mld zł. Biorąc pod uwagę zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych wpływy do budżetu zostaną zwiększone poprzez podatek VAT" - podkreślono w projekcie.

reb/ itm/