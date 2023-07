Solidne wzrosty na Wall Street. Akcje Microsoftu najdroższe w historii

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów. Dow zyskał siódmy dzień z rzędu i znajduje się na najwyższym poziomie w 2023 roku. Najdroższe w historii są akcje Microsoftu.

fot. emin kuliyev / / Shutterstock

REKLAMA

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,06 proc. i wyniósł 34.951,93 pkt. Indeks notuje najdłuższą wzrostową serię od 2021 roku.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,71 proc. i wyniósł 4.554,98 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,76 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.353,64 pkt.

Inwestorzy skupiają uwagę na rozkręcającym się sezonie publikacji wyników kwartalnych i ocenie odporności zysków na niekorzystne warunki otoczenia zewnętrznego, w tym wysoką inflację i podwyższone stopy procentowe banków centralnych.

Rynki spodziewają się, że stopy procentowe banków centralnych pozostaną na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas, niż się tego wcześniej spodziewano.

Sekretarz skarbu Janet Yellen powiedziała, że Stany Zjednoczone są na dobrej drodze do obniżenia inflacji przy jednoczesnym uniknięciu recesji. Taki scenariusz jest możliwy do realizacji według 68 proc. zarządzających funduszami ankietowanych w lipcowym globalnym sondażu przeprowadzonym przez Bank of America.

„Oczywiste jest, że wszystko napędza narracja ustępującej inflacji. Inwestorzy żywią się nadzieją, że stopy procentowe w USA spadną wcześniej i nadzieją, że Chiny wprowadzą pakiet stymulacyjny w celu zwiększenia konsumpcji” – powiedział Gilles Guibout, zarządzający portfelem w Axa Investment Managers w Paryżu.

„Każde poczucie, że Rezerwa Federalna osiągnęła docelowy poziom stóp procentowych lub jakiekolwiek poczucie, że stają się oni mniej jastrzębi będzie zastrzykiem, którego akcje potrzebują, aby nadal rosnąć” – powiedziała Fiona Cincotta, starsza analityczka rynkowa w City Index.

We wtorek inwestorzy otrzymali sporą porcję najnowszych danych z amerykańskiej gospodarki, w tym najbardziej wyczekiwane o sprzedaży detalicznej. Wzrosła ona w czerwcu o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 0,5 proc.

Sprzedaż detaliczna z wykluczeniem sprzedaży aut wzrosła o 0,2 proc. mdm. Oczekiwano wzrostu o 0,3 proc.

Miesiąc wcześniej sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,5 proc. w ujęciu mdm, po korekcie z 0,3 proc., a z wykluczeniem sprzedaży aut wzrosła o 0,3 proc., po rewizji z 0,1 proc

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB), wzrósł w lipcu do 56 pkt. wobec 55 pkt. w poprzednim miesiącu. Rynek oczekiwał indeksu na poziomie 56 pkt.

Produkcja przemysłowa w USA w czerwcu spadła o 0,5 proc. mdm. Oczekiwano 0,0 proc. mdm, wobec -0,5 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -0,2 proc. Przetwórstwo przemysłowe spadło 0,3 proc. mdm. Prognozowano 0,0 proc., wobec -0,2 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,1 proc.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło 78,9 proc. vs konsensus 79,5 proc. i wobec 79,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 79,6 proc.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,22 proc. i wyniósł 34.585,35 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,39 proc. i wyniósł 4.522,79 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,93 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.244,93 pkt.

Inwestorzy skupiają uwagę na rozkręcającym się sezonie publikacji wyników kwartalnych i ocenie odporności zysków na niekorzystne warunki otoczenia zewnętrznego, w tym wysoką inflację i podwyższone stopy procentowe banków centralnych.

Rynki spodziewają się, że stopy procentowe banków centralnych pozostaną na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas, niż się tego wcześniej spodziewano.

Sekretarz skarbu Janet Yellen powiedziała, że Stany Zjednoczone są na dobrej drodze do obniżenia inflacji przy jednoczesnym uniknięciu recesji. Taki scenariusz jest możliwy do realizacji według 68 proc. zarządzających funduszami ankietowanych w lipcowym globalnym sondażu przeprowadzonym przez Bank of America.

„Oczywiste jest, że wszystko napędza narracja ustępującej inflacji. Inwestorzy żywią się nadzieją, że stopy procentowe w USA spadną wcześniej i nadzieją, że Chiny wprowadzą pakiet stymulacyjny w celu zwiększenia konsumpcji” – powiedział Gilles Guibout, zarządzający portfelem w Axa Investment Managers w Paryżu.

„Każde poczucie, że Rezerwa Federalna osiągnęła docelowy poziom stóp procentowych lub jakiekolwiek poczucie, że stają się oni mniej jastrzębi będzie zastrzykiem, którego akcje potrzebują, aby nadal rosnąć” – powiedziała Fiona Cincotta, starsza analityczka rynkowa w City Index.

We wtorek inwestorzy otrzymali sporą porcję najnowszych danych z amerykańskiej gospodarki, w tym najbardziej wyczekiwane o sprzedaży detalicznej. Wzrosła ona w czerwcu o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 0,5 proc.

Sprzedaż detaliczna z wykluczeniem sprzedaży aut wzrosła o 0,2 proc. mdm. Oczekiwano wzrostu o 0,3 proc.

Miesiąc wcześniej sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,5 proc. w ujęciu mdm, po korekcie z 0,3 proc., a z wykluczeniem sprzedaży aut wzrosła o 0,3 proc., po rewizji z 0,1 proc

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB), wzrósł w lipcu do 56 pkt. wobec 55 pkt. w poprzednim miesiącu. Rynek oczekiwał indeksu na poziomie 56 pkt.

Produkcja przemysłowa w USA w czerwcu spadła o 0,5 proc. mdm. Oczekiwano 0,0 proc. mdm, wobec -0,5 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -0,2 proc. Przetwórstwo przemysłowe spadło 0,3 proc. mdm. Prognozowano 0,0 proc., wobec -0,2 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,1 proc.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło 78,9 proc. vs konsensus 79,5 proc. i wobec 79,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 79,6 proc.

Na koniec dnia akcje Microsoftu podrożały o 4 proc., do 359,49 USD. To najwyższy ich poziom w historii. Spółka zapowiedziała wprowadzenie subskrypcji w wysokości 30 USD miesięcznie za wsparcie pakietu Office przez sztuczną inteligencję.

Akcje Bank of America wzrosły o 4,4 proc. Przychody spółki wyniosły w raportowanym okresie 25,2 mld USD vs konsensus rynkowy na poziomie 25,02 mld USD.

Notowania Morgan Stanley zwyżkowały o 6,4 proc. Zysk na akcję Morgan Stanley w II kw. wyniósł 1,24 USD. Rynek oczekiwał 1,23 USD.

Akcje FB Financial zyskały 6,5 proc. po opublikowaniu lepszych od oczekiwań wyników za drugi kwartał.

Charles Schwab wzrósł o 7,4 proc. Zysk na akcję w II kw. wyniósł 75 centów wobec oczekiwanych 72 centów.

W środę wyniki za drugi kwartał przedstawią m.in. Tesla, Netflix i IBM.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 75,72 USD za baryłkę, po wzroście o 2,1 proc., a wrześniowe futures na Brent rosną o 1,5 proc. do 79,70 USD/b. (PAP)

pr/ jm/