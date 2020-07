Solidne wzrosty na Wall Street

fot. LUCAS JACKSON / Reuters

Główne amerykańskie indeksy zakończyły sesję na plusie, a w przypadku S&P 500 skala zwyżki była największa od dwóch tygodni. Zgodnie z oczekiwaniami Fed utrzymał stopy procentowe w pobliżu zera, podkreślając zagrożenie dla ożywienia w amerykańskiej gospodarce ze strony epidemii koronawirusa. W centrum uwagi inwestorów znalazły się także wyniki kwartalne spółek.

Indeks S&P 500 wzrósł 1,24 proc. do 3.258,44 pkt., Dow Jones Industrial zwyżkował o 0,61 proc. do 26.539,57 pkt., a Nasdaq poszedł w górę o 1,35 proc. do 10.542,94 pkt.

Decydujący o poziomie stóp w USA Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) utrzymał główną stopę procentową w przedziale 0-0,25 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku. W ocenie członków komitetu pandemia koronawirusa nadal stanowi znaczne ryzyko dla gospodarki.

"W świetle ostatnich wydarzeń Komitet postanowił utrzymać docelowy zakres stopy funduszy federalnych na poziomie od 0 proc. do 0,25 proc. Komitet oczekuje utrzymania tego docelowego zakresu, dopóki nie będzie pewny, że gospodarka przetrwała ostatnie wydarzenia i będzie na dobrej drodze do osiągnięcia celów mandatowych" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

„Przyszła ścieżka wzrostu PKB w USA jest nadzwyczaj niepewna. Obecny wzrost liczby przypadków koronawirusa stanowi obciążenie dla gospodarki” - ocenił na konferencji prasowej po posiedzeniu szef Fed Jerome Powell.

"Było to zgodne z tym, czego oczekiwaliśmy" - ocenił decyzję FOMC Gregory Faranello z AmeriVet Securities.

Jednym z ciekawszych wydarzeń środowej sesji był wzrósł kursu Eastman Kodak o ponad 300 proc.. Prezydent USA Donald Trump ogłosił umowę o współpracy z pionierem fotografii w zakresie produkcji składników leków generycznych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Handel został zatrzymany wkrótce po otwarciu w środę z powodu zbyt wielkiej zmienności.

Akcje Kodak wzrosły ponad trzykrotnie we wtorek, co było najlepszym dniem w historii po tym, jak rząd USA przyznał firmie pożyczkę w wysokości 765 milionów dolarów na rozpoczęcie produkcji składników leków na mocy ustawy o produkcji obronnej, pierwszej w swoim rodzaju. Kodak od lat balansuje na granicy upadłości.

Uwaga inwestorów koncentruje się także na wynikach spółek za II kwartał. O niemal 3 proc. spadły notowania Boeinga, a ponad 4 proc. zniżkował kurs akcji General Eletric. Obydwie spółki zanotowały w II kwartale wyższe straty niż oczekiwał rynek, choć General Eletric pokazał wyższe od prognoz przychody.

Niemal 2 proc. zniżkowały akcje General Motors, choć w tym wypadku strata była niższa (50 centów na akcję vs. 1,66 dol. na akcję) od szacunków analityków.

Akcje Visy zwyżkowały o niemal 1 proc. Firma zanotowała skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,06 dol., wobec oczekiwanych 1,04 dol.

Notowania Starbucks wzrosły o niemal 4 proc. – w II kw. największa na świecie sieć kawiarni zanotowała stratę na akcję w wysokości 46 centów wobec oczekiwanej straty w wysokości 59 centów.

Wyniki Visy i Starbucksa dobrze obrazują tezę o wyjątkowo niskich prognozach analityków w tym sezonie wyników. Zysk na akcję Visy był niższy niż rok wcześniej o 23 proc., a przychody Starbucksa spadły w ujęciu rocznym o 38 proc. Mimo tego obydwie wielkości były wyższe od rynkowego konsensusu.

"Jest jasne, że najgorsze już minęło, jeśli chodzi o wyniki spółek. Tempo ożywienia jest jednak zależne od rozwoju epidemii i dalszego wsparcia ze strony rządu. Wiele firm zwróciło uwagę na to, że to jak rząd wspiera gospodarkę było kluczowe dla ożywienia. Biznes oczekuje kontynuacji tych działań" - ocenił David Lefkowitz z UBS Global Wealth Management.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkował do 24,10 pkt.

Pakiet stymulujący w USA

Rynki oczekują na szczegóły negocjacji nad nowym pakietem stymulacyjnym w USA.

„Rynki chciałyby, aby następna runda pakietu obejmowała zwiększone fundusze dla władz stanowych i lokalnych, większe wydatki na edukację i opiekę zdrowotną, a także rozszerzenie zasiłków dla bezrobotnych” - oceniła Kathy Jones, główna strateg ds. instrumentów dłużnych w Charles Schwab.

Republikanie przedstawili w Senacie w poniedziałek swój kolejny pakiet stymulacyjny o wartości 1 biliona dolarów.

Republikanie chcą obniżyć rozszerzony zasiłek dla bezrobotnych z obecnych 600 dolarów tygodniowo, który jest dodatkiem do państwowych zasiłków dla bezrobotnych i wygasa w piątek, do 200 USD.

Plan wywołał natychmiastowy sprzeciw zarówno ze strony Demokratów, jak i Republikanów. Demokraci skrytykowali pakiet jako zbyt ograniczony w porównaniu z ich propozycją w wysokości 3 bilionów dolarów, która przeszła w maju przez Izbę Reprezentantów, podczas gdy niektórzy Republikanie uznali ją za zbyt kosztowną.

