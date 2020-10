Solidne odbicie w sprzedaży mieszkań

fot. Adam Torchała /

Po bardzo słabej wiośnie 2020 roku lato przyniosło giełdowym deweloperom wyraźny skok w sprzedaży mieszkań. Choć wyniki są gorsze niż przed rokiem, wydaje się, że koronawirusowe spowolnienie jest już za branżą.

Dziewiątka przebadanych przez nas giełdowych deweloperów, którzy pochwalili się już wynikami sprzedażowymi za III kwartał 2020 roku, w sumie sprzedało swoim klientom 3597 mieszkań. Jak wynika z wyliczeń Bankier.pl to wprawdzie wynik o 1,3 proc. gorszy rok do roku, warto jednak przypomnieć, że w II kwartale 2020 roku z powodu koronawirusa sprzedaż wspominanej dziewiątki sięgnęła ledwie 2333 mieszkań.

Koronawirusowe załamanie udało się zatem niemal w pełni wymazać i deweloperzy w zasadzie wrócili na przedpandemiczną ścieżkę. Ranę widać wprawdzie wciąż w wynikach za okres styczeń-wrzesień, gdzie sprzedaż wyniosła 9230, a więc 13,6 proc. mniej rok do roku. Wydaje się jednak, że wirusowe problemy są już za branżą. To lockdown był głównym problemem dla deweloperów, ponieważ utrudniał sprzedaż bezpośrednią, a póki co - nawet mimo wyraźnego wzrostu zachorowań - stosujemy rozwiązania bardziej hybrydowe i miejscowe, niż po prostu znane z wiosny zamykanie gospodarki. Początek odbicia był zresztą widoczny już w II kwartale, gdy wychodziliśmy z lockdownu.

Dane dla 9 deweloperów, których akcje są notowane na GPW i którzy pochwalili się wynikami kwartalnymi / Bankier.pl

- Trzeci kwartał 2020 roku to kolejny, który w całości przypadł na czas epidemii COVID-19 w Polsce. Był to okres względnej stabilizacji, „nowej normalności”. Po silnym odbiciu w maju i czerwcu, popyt utrzymywał się na wysokim poziomie we wszystkich segmentach rynku. Mimo dynamicznych zmian w otoczeniu rynkowym, ceny mieszkań utrzymywały się na poziomach sprzed epidemii. W odpowiedzi na silny popyt, w III kwartale 2020 r. Grupa rozpoczęła budowę ponad 2.000 lokali. Istotnie zwiększyliśmy ofertę, zwłaszcza w Trójmieście i Wrocławiu - czytamy w komunikacie prasowym Dom Development, giełdowego lidera sprzedaży mieszkań.

- Wyniki kontraktacji potwierdzają, że sprzedaż na rynku pierwotnym znajduje się na wysokim i satysfakcjonującym poziomie. Nadzwyczajna sytuacja związana z pandemią silnie wpłynęła na panujące warunki gospodarcze i administracyjne, jednak wyspecjalizowane podmioty dywersyfikujące projekty deweloperskie i utrzymujące odpowiednią podaż, notują bardzo dobre wyniki sprzedaży. Pierwotny rynek mieszkaniowy pozostaje stabilny, a sytuacja od strony popytowej niezmiennie jest zdrowa – mówi z kolei Zbigniew Juroszek, prezes Atala.

Atal i odbijające Lokum liderami wzrostów

Atal był jedną z najmocniejszych firm w III kwartale. Spółka sprzedała 801 mieszkań, czyli aż o 103 więcej niż przed rokiem. Jeszcze większy skok zaliczyło Lokum. Spółka po fatalnym 2019 roku i jeszcze gorszym początku 2020 roku (w II kwartale sprzedaż ledwie na poziomie 41 mieszkań), teraz pochwaliła się 206 sprzedanymi lokalami. Wzrosty notowali także Develia oraz wspominany już Dom Development.

Sprzedaż mieszkań u deweloperów Spółka III kw. 2019 III kw. 2020 Rok do roku I-IX.2019 I-IX.2020 Rok do roku Archicom 412 341 -17,23% 1167 854 -26,82% Atal 698 801 14,76% 2319 2098 -9,53% Budimex Nieruchomości 555 383 -30,99% 1286 1199 -6,77% Dom Development 937 995 6,19% 2699 2626 -2,70% Inpro 220 193 -12,27% 584 474 -18,84% J. W. Construction 249 160 -35,74% 737 500 -32,16% Develia (d. LC Corp) 310 358 15,48% 928 781 -15,84% Lokum Deweloper 64 206 221,88% 235 294 25,11% Marvipol Development 198 160 -19,19% 725 404 -44,28% RAZEM 3643 3597 -1,26% 10680 9230 -13,58% Źródło: Bankier.pl na podstawie raportów bieżących deweloperów

Deweloperzy zwracają uwagę na pozytywny wpływ na ich biznes niskich stóp procentowych. - Ujemne realne oprocentowanie lokat i niski koszt kredytu zachęcają do zakupu nieruchomości. W III kwartale poprawiła się dostępność hipotek – banki po początkowym zaostrzeniu kryteriów przyznawania kredytów złagodziły swoje wymagania - słyszymy w Dom Devie. Spółka chwali się także odsetkiem aż 40 proc. transakcji przeprowadzanych za gotówkę.

Nie wszystkim deweloperom kwartał się jednak udał. Spadki sprzedaży zanotowali m.in. Archicom, JW Construction i Budimex Nieruchomości. Trójka ta w sumie sprzedała o 332 mieszkania mniej rok do roku, czym przeważyła szalę. Badana dziewiątka rok do roku, mimo świetnych wyników Atala i Lokum, sprzedała o 46 mieszkań mniej.