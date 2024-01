Solidna przecena na GPW. WIG20 skąpany w czerwieni, CD Projekt wart mniej niż 10 mld zł

Czwartkowa sesja przyniosła wyraźną przecenę na warszawskim parkiecie. Indeksy zniżkowały w nawiązaniu do słabego sentymentu na giełdach bazowych związanego z redukcją wycen obniżek stóp procentowych przez banki centralne.

fot. Marek Wiśniewski / / FORUM

Próba okiełznania spadkowej presji we wtorek okazała się tylko przystankiem dla giełdowych niedźwiedzi, które w środę zdominowały handel na GPW. Sentyment od rana był słaby po gorszej od oczekiwań serii danych z gospodarki Chin i kolejnych mocnych spadkach na tamtejszych giełdach. To jednak upuszczanie powietrza z balona optymizmu, co do bliskich i dynamicznych obniżek stóp procentowych przez banki centralne, odpowiada za spadki obserwowane od początku roku na rynkach akcji.

Przemawiają za tym napływające dane, jak środowy odczyt wzrostu inflacji w UE, większa od prognoz inflacja w Wlk. Brytanii, czy mocne dane o sprzedaży detalicznej w USA. Nie mówiąc o wcześniejszych odczytach amerykańskiej inflacji czy z tamtejszego rynku pracy. Spadkowa presja na rynku akcji w przypadku GPW jest na dodatek potęgowana także sytuacją złotego na rynku walut.

W efekcie WIG20 spadł w środę o 1,85 proc. WIG był niżej o 1,82 proc. Z kolei mWIG40 oddał 1,89 proc. a sWIG80 1,86 proc. Obroty tym razem przekroczyły 1,26 mld zł, z czego 1,07 mld dotyczyło spółek z WIG20.

"Rynki dziś ponownie dostosowywały swoją zbyt optymistyczną wycenę obniżek stóp procentowych banków centralnych. Wczorajsza popołudniowa wypowiedź jednego z przedstawicieli Fed, Christophera Wallera, brzmiała dość jastrzębio i dzisiaj rynek to wycenia" - powiedział PAP Biznes Łukasz Zembik, dyrektor departamentu analiz DM TMS Brokers.

"Część optymizmu z zeszłego roku nieco minęła. Rynki muszą ponownie dostosować swoje oczekiwania. Niestety, obniżki nie będą tak agresywne jak podwyżki. Będą bardziej stopniowe” – powiedział cytowany przez PAP Anthi Tsouvali, strateg w State Street Global Markets.

"Dolar znów zyskuje, a aprecjacja przyspieszyła po wynikach sprzedaży detalicznej w USA, które zaskoczyły in plus. Dane pokazują, że rynek konsumenta jest mocny, co także przemawia za tym, że nie powinniśmy spodziewać się szybkich obniżek stóp" – dodał Zembik.

Portfel spółek z WIG20 zanotował komplet czerwieni z czterema wyraźnymi liderami spadków: (-4,78 proc.), CD Projekt (-4,76 proc.), PGE (-4,17 proc.) i KGHM (-3,99 proc.). Ale najmocniej indeksowi ciążył spadek o 3,24 proc. kursu Orlenu przy 168 mln zł obrotu. Ponad 133 mln przehandlowano na akcjach PKO (-0,21 proc.). Będąc przy bankach: najmocniej oberwał kurs mBanku (-3,33 proc.) i Aliora (-2,30 proc.).

Warto wspomnieć więcej o PGE, dla którego we wtorek po sesji Fitch podtrzymał długoterminowy rating kredytowy dla PGE na poziomie BBB+. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Z kolei kapitalizacja CD Projektu pierwszy raz od jesieni 2022 r. spadła poniżej 10 mld zł. Kurs spółki wynosi okrągłe 100 zł, a kapitalizacja 9,99 mld zł.

Fatalną passę kontynuuje Cyfrowy Polsat. Kurs spółki spadła w środę o 3,28 proc., po tym, jak notowała zniżki przez sześć dni z rzędu. I jest obecnie notowany najniżej w historii.

Trzeci dzień bieżącego tygodnia przyniósł trzecią aktualizujące rejestru krótkiej sprzedaży KNF. Z powrotem z pozycją krótką na akcjach Pepco ujawnił się fundusz Qube Research & Technologies. ( stycznia fundusz zszedł poniżej wymaganego raportowania progu 0,5 proc. akcji netto. Teraz znów pojawił się w rejestrze z 0,5-proc. pozycją.

Relatywnie najmocniej zachowały się w WIG20 akcje Kruka, wspominanego PKO i Orange tracące mniej niż 0,5 proc.

Z kolei w niższych segmentach rynku mocno przeceniono kurs Amrestu (-6,32 proc.), spółek energetycznych jak Enea (-5,76 proc.) i Tauron (-4,4 proc.) czy węglowych jak Bogdanka (-5,31 proc.) i Bumech (-3,4 proc.).

Rafako (-5,23 proc.) podało, że odstąpiło od umowy na budowę muzeum w Toruniu, żądając przy tym zapłaty ponad 25 mln zł z tytułu całości przysługującego spółce wynagrodzenia z umowy.

Michał Kubicki