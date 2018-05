Solidna korekta producentów gier. WIG20 spada na dużych obrotach

To była słaba środa dla warszawskiej GPW. Wśród głównych indeksów dzień na plusie zakończył jedynie wyciągany za uszy mWIG. Mocne przeceny zaliczyli niektórzy producenci gier.

Słaby maj GPW zakończyła słabą sesją. Choć na większości europejskich parkietów obserwowaliśmy dziś odbicie po wczorajszych "włoskich" spadkach (sam FTSE MIB zyskiwał nawet powyżej 2 proc.), to nad Wisłą tej poprawy humorów widać nie było. WIG20 pogłębił minima i zamknął dzień 1,6 proc. pod kreską. Kolejny 1 proc. stracił WIG, a sWIG zakończył sesję 0,7 proc. pod kreską. Na plusie z głównych indeksów był tylko mWIG (+0,5 proc.), ten jednak spod kreski za uszy został wyciągnięty na fixingu.

Wrażenie robią jednak dwie inne statystyki. Po pierwsze obroty. Na WIG-u przekroczyły dziś one 2,2 mld zł. Tak duże zainteresowanie GPW można tłumaczyć faktem, że dzisiejsza sesja była ostatnią w maju. To mogło stanowić pretekst dla funduszy do robienia przetasowań w swoich portfelach, co przełożyło się na obroty. Tym bardziej, że przy okazji doszło do pewnych przetasowań w międzynarodowych indeksach, przez co zmienione zostały wagi niektórych spółek.

Druga warta uwagi statystyka to fakt, że przy tych ogromnych obrotach na GPW przeważała czerwień. I nie chodzi tu tylko o WIG20. Dzisiejszą sesję na plusie zakończyło ledwie 117 spółek. Niedźwiedzie wygrały więc to starcie bezapelacyjne.

Warto zwrócić uwagę, że maj na GPW był spadkowy, ostatnia sesja maja przyniosła jednak spore spadki nawet branży, która ostatnio błyszczała - producentom gier. Słabe recenzje długo wyczekiwanego "Agony" odbiły się na kursie PlayWay. Spółka straciła dziś aż 22,5 proc. I choć ma ona za sobą wspaniałą hossę, to jednak dzisiejsze spadki stanowią solidny zgrzyt na jej wykresie. Pozostaje czekać na pierwsze komunikaty dotyczące Agony i ewentualną dalszą rewizję w dół bądź odbicie kursu spółki.

Jeszcze mocniejsze spadki zaliczył Farm51 (-23,2 proc.). Spółka rozczarowała wynikami, wcześniej jednak mocno rosła na fali oczekiwań związanych z grą "World War 3" . Spadki nie ominęły nawet 11bit, które straciło dziś -0,8 proc., choć ma za sobą udaną premierę "Moonlightera". Ponad kreską utrzymał się jednak CD Projekt, którego wartość ponownie wynosi przeszło 14 mld zł. O 3 mld zł mniej niż np. wartość KGHM-u.

Poza CD Projektem wśród blue chipów dobrze spisały się spółki energetyczne. Tauron był liderem indeksu i zyskał 4,2 proc. Energa i PGE zwyżkowały zaś o ok. 2 proc. Ponad 3 proc. spadki odnotowały z kolei KGHM, PZU, PGNiG oraz mBank.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3441,19 0,38 -2,84 -2,70 -3,37 -1,79 DAX Niemcy 12783,76 0,93 -1,49 1,36 1,47 -1,04 FTSE 100 W.Brytania 7689,57 0,75 -2,39 2,40 2,17 0,02 CAC 40 Francja 5427,35 -0,20 -2,49 -1,69 2,29 2,16 IBEX 35 Hiszpania 9566,20 0,47 -4,58 -4,15 -12,05 -4,76 FTSE MIB Włochy 21797,82 2,09 -4,86 -9,10 4,72 -0,25 ASE Grecja 749,28 1,52 -6,06 -12,69 -3,45 -6,62 BUX Węgry 34837,13 -0,13 -1,75 -9,03 1,50 -11,53 PX Czechy 1079,66 0,58 -1,81 -3,25 7,31 0,14 RTS INDEX (w USD) Rosja 1162,96 0,70 -1,00 0,78 8,20 0,74 BIST 100 Turcja 103869,00 -1,18 1,94 -0,40 6,70 -9,94 WIG 20 Polska 2157,07 -1,59 -2,36 -5,88 -5,90 -12,36 WIG Polska 57282,73 -1,02 -1,29 -4,42 -5,07 -10,14 mWIG 40 Polska 4500,78 0,45 1,51 -1,54 -6,75 -7,15 Źródło: PAP

Adam Torchała