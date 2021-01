„Solidarność” postuluje objęcie pracowników handlu programem szczepień w pierwszej grupie

Adwokaci chcą należeć do priorytetowej grupy „0” dot. szczepień

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Mikołaj Pietrzak, wystosował do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego list, by zaliczyć adwokatów do priorytetowej grupy „0” szczepień przeciwko COVID-19 - poinformował we wtorek portal wPolityce.pl.