Solidarna Polska gotowa na samodzielny start w wyborach. Ziobro stawia przyszłość koalicji na ostrzu noża

SONDAŻ Kto wygra walkę o Sejm? Polacy bez złudzeń Większość Polaków spodziewa się, że to PiS wygra nadchodzące wybory parlamentarne i że to partia z Nowogrodzkiej uformuje nowy rząd – sama lub z koalicjantem. Tylko nieco mniej – o 3 pkt proc. – wierzy, że będzie to opozycja – czytamy w poniedziałkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej".