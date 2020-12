Solidarna Polska będzie głosować nad wnioskiem o wyjście z koalicji

Morawiecki: Będę mocno namawiał kolegów z Solidarnej Polski, by utrzymać jedność

Będę mocno namawiał kolegów z Solidarnej Polski, by utrzymać jedność; warto dalej realizować program Zjednoczonej Prawicy, będę do tego przekonywał i mam nadzieję, że to się uda - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki zapytany, co jeśli Solidarna Polska zdecyduje się opuścić koalicję.