Solidarna Polska: Nie możemy poprzeć zapisów ws. podatku od reklam bez zapoznania się z nimi

Co do potrzeby tego rodzaju regulacji, kierunkowo jesteśmy na tak. Jednak ten projekt prowadzi premier i nie możemy wyrazić dla jego konkretnych zapisów poparcia, zanim się z nimi wcześniej nie zapoznamy - oświadczyła Solidarna Polska, odnosząc się do projektowanego podatku od reklam.

Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, której konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek od reklam ma trafić m.in. do NFZ. W związku z tym projektem znaczna część prywatnych mediów w środę protestuje we wspólnej akcji "Media bez wyboru".

"Regulacja rynku medialnego jest konieczna. Więc co do potrzeby tego rodzaju regulacji, kierunkowo jesteśmy na tak. Jednak ten projekt prowadzi premier i nie możemy wyrazić dla jego konkretnych zapisów poparcia, zanim się z nimi wcześniej nie zapoznamy" - poinformowała w środę Solidarna Polska w krótkim stanowisku przesłanym PAP.

Wcześniej w środę Porozumienie Jarosława Gowina oświadczyło, że z niepokojem analizuje projekt nowego podatku od mediów. Partia podkreśliła też, że projekt ten na żadnym etapie nie był nimi konsultowany, a finalne stanowisko zarząd partii przedstawi w najbliższych dniach.

W ramach akcji "Media bez wyboru" w środę telewizje informacyjne TVN24 i Polsat News zamiast programu nadają specjalny komunikat. Na stronach tvn24.pl, onet.pl, gazeta.pl i interia.pl w środę rano czytelnicy nie przeczytają żadnych artykułów informacyjnych. Do akcji przyłączyły się także stacje radiowe, m.in. RMF FM, ZET, TOK FM, Rock Radio - zamiast audycji stacje nadają komunikat specjalny.

Media, które przyłączyły się do akcji, na swoich stronach internetowych publikują list otwarty do władz RP i liderów ugrupowań politycznych. Według tych mediów wprowadzenie podatku będzie oznaczać osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, a także ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych treści. Nowe przepisy, zdaniem autorów listu spowodują też "pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających na polskim rynku medialnym, w sytuacji, gdy media państwowe otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 mld złotych, media prywatne obciąża się dodatkowym haraczem w wysokości 1 mld zł". Inny problem podnoszony w liście, wynikający z nowych regulacji, to faktyczne faworyzowanie firm, które nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści, kosztem podmiotów, które w Polsce inwestują najwięcej.

Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że projekt został wpisany już kilka dni temu do wykazu prac legislacyjnych rządu. "Rozpoczęła się procedura legislacyjna, która obejmuje wiele etapów. To wstępny projekt, który będzie podlegał konsultacjom międzyresortowym w rządzie i konsultacjom społecznym również z przedstawicielami mediów" - wskazał.

"Rozwiązania proponowane w projekcie stosowane są w wielu krajach na świecie m.in. we Francji czy Belgii i obejmują gigantów internetowych oraz wielkie firmy. To sprawiedliwe rozwiązanie w zakresie opłat. Opłat, które będą przeznaczone m.in. na Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ochronę dóbr kultury. Finalny projekt zostanie przedstawiony po zakończeniu konsultacji" - dodał Müller.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski

