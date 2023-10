Software Mansion zadebiutowało na NewConnect; kurs wzrósł o 43 proc.

Fega & Schmitt przedłużają zapisy w wezwaniu na akcji TIM do 6 grudnia Fega & Schmitt przedłużają zapisy w wezwaniu na akcji TIM do 6 grudnia. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 11 grudnia 2023 r., a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 14 grudnia 2023 r. - podało pośredniczące w wezwaniu Santander BM.