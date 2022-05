fot. Jerzy Dudek / / FORUM

Proponujemy powrót do wspólnego rozliczania samotnych rodziców z dziećmi, wprowadzając współczynnik 0,5; oznacza to ogromne korzyści dla rodziców samotnie wychowujących dzieci - poinformowała na Twitterze Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wiceminister rodziny Barbara Socha.

W mediach krąży wiele treści związanych z proponowanymi zmianami podatkowymi dotyczącymi rodziców samotnie wychowujących dzieci. Wiele z nich przekazuje treści nieprawdziwe lub zmanipulowane - powiedziała w poniedziałek Socha.

"Proponujemy powrót do wspólnego rozliczania samotnych rodziców z dziećmi, wprowadzając współczynnik 0,5. To jest współczynnik, który oznacza, że każdy samotny rodzic oprócz swojej kwoty wolnej od podatku, jaka przysługuje każdemu dorosłemu, czyli 30 tys. zł, będzie korzystał jeszcze z połowy kwoty wolnej od podatku, czyli 15 tys. zł. Łącznie będzie miał 45 tys. zł kwoty wolnej od podatku i odpowiednio o połowę wyższy próg, powyżej którego wpadnie w wyższą stawkę podatkową 32 proc., z pierwszej obniżonej do 12 proc." - wyjaśniła wiceminister.

Podkreśliła, że oznacza to ogromne korzyści dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.

"Rodzice, którzy zarabiają poniżej średniej krajowej, np. 4 tys. zł, w poprzednich latach płacili 1781 zł podatku, a teraz nie zapłacą go wcale. Podobnie jak rodzice, którzy zarabiają 5 tys. zł miesięcznie, wcześniej płacili podatku 2840 zł, teraz nie zapłacą go wcale. Rodzice, którzy zarabiają w okolicach średniej krajowej, czyli np. 6 tys. zł, w poprzednich latach płacili 3904 zł podatku, a teraz zapłacą podatku 583 zł, to ponad sześciokrotnie mniej" - podsumowała.

