Soboń zdradził, ile kosztowała obniżka VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej

Obniżka VAT-u zawarta w tarczy antyinflacyjnej, która została wprowadzona w ubiegłym roku, kosztowała budżet 37 mld zł – powiedział we wtorek wiceminister finansów Artur Soboń.

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

"W 2022 r. wprowadziliśmy tarczę antyinflacyjną, polegającą na obniżce VAT do stawek minimalnych lub nawet poniżej. Kosztowało to budżet 37 mld zł" – powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Przypomniał, że tarcza antyinflacyjna objęła także obniżki akcyzy, m.in. na paliwa i energię elektryczną.

"Tutaj koszt dla budżetu był niższy i wyniósł 3,2 mld zł" – dodał Artur Soboń.

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/