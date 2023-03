Soboń prognozuje inflację, korzystając ze znaków "na niebie i ziemi"

11 miesięcy do endokrynologa. Kolejki do lekarzy coraz dłuższe Z 7 do 11 miesięcy wydłużyła się w ostatnim roku kolejna do endokrynologa. Na USG tarczycy na NFZ czeka się 6 miesięcy. Oto wnioski z najnowszego badania Barometr Fundacji WHC "Kobieta w kolejce".