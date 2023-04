Soboń: Zerowy VAT na żywność z całą pewnością utrzymany do końca roku

Zerowy VAT na żywność z całą pewnością zostanie utrzymany do końca 2023 r. - poinformował wiceminister finansów Artur Soboń w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. I zapowiedział, że pewne elementy tarcz antyinflacyjnych zostaną z nami na dłużej.

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Wiceszef resortu finansów podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) odniósł się do pytania na temat funkcjonowania elementów tarczy antyinflacyjnej. Zwrócił uwagę, że część rozwiązań jest wygaszana, a niektóre są zamieniane na inne.

"To nie jest tak, że one (działania osłonowe - PAP) mają charakter stały, one mają charakter tymczasowy. Niektóre, jak zerowa stawka VAT na żywność, zostaną z nami na dłużej" - powiedział Soboń.

Dopytywany na jak długo, powiedział: "To nie jest wyłącznie moja decyzja, z całą pewnością do końca tego roku".

Przedstawiciel MF przyznał, że przy obecnym, bardzo wysokim poziomie cen żywności, w przeciętnym koszyku zakupowym polskiej rodziny żywność stanowi 27 proc.

autor: Michał Boroń

