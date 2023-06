Soboń: W Świdniku powstanie baza śmigłowców Wojska Polskiego

Mogę dzisiaj zapowiedzieć, że trwają przygotowania do tego, żeby lotnisko w Świdniku, oprócz funkcji cywilnej, było współdzielone z MON - powstałaby tam baza śmigłowców Wojska Polskiego - powiedział w piątek w RMF FM Artur Soboń, wiceminister finansów i poseł PiS ze Świdnika.

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Soboń zapytany, czy lotnisko w Świdniku - wzorem podrzeszowskiej Jasionki, która oprócz funkcji cywilnej jest intensywnie wykorzystywane przez Wojsko Polskie i wojska NATO, m.in. do transportu wsparcia na Ukrainę, "zostanie zamienione w bazę wojskową".

"Tak, to mogę dzisiaj zapowiedzieć, że trwają przygotowania do tego, żeby lotnisko - oprócz tego, że pozostanie oczywiście lotniskiem pasażerskim - było współdzielone z ministerstwem obrony, byłaby to baz śmigłowcowa, oczywiście polska" - zapowiedział Soboń.

Dopytywany, ilu żołnierzy będzie mogło tam stacjonować, Soboń stwierdził, że to informacje szczegółowe, i odesłał do resortu obrony. "Mogę powiedzieć, że te prace są dziś bardzo zaawansowane i taka baza śmigłowcowa w Świdniku powstanie. Przypomnę, że obok lotniska w Świdniku jest największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów śmigłowców PZL Świdnik" - podkreślił polityk.

Wcześniej, pod koniec maja, doradca biura prezydialnego PiS Michał Moskal mówił o możliwości powstania bazy śmigłowców w Świdniku. Przekazał wtedy, że podczas spotkania z szefem MON rozmawiano o potrzebie stworzenia nowej jednostki wojskowej na Lubelszczyźnie, na ścianie wschodniej.

"I mamy pierwsze pozytywne oddźwięki z Ministerstwa Obrony (Narodowej), że jest szansa na to, żeby w Świdniku, na bazie portu lotniczego w Świdniku, stworzyć nową jednostkę" - powiedział. Jak podkreślił, "to byłoby około tysiąca miejsc pracy, które trafią na Lubelszczyznę, setki milionów złotych w inwestycjach i przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa naszego regionu". "Zabiegamy o to, żeby w Świdniku była baza śmigłowców Wojska Polskiego" - powiedział Michał Moskal.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki

mml/ itm/