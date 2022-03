Soboń: Ulga podatkowa dla frankowiczów przedłużona na kolejny rok

fot. marekusz / / Shutterstock

Ulga podatkowa dla frankowiczów przedłużona na kolejny rok - poinformował w piątek wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że osoby, które zawarły ugody z bankiem, nie będą musiały płacić PIT od umorzonej kwoty kredytu pod warunkiem, że zaciągnęły go tylko na jedno mieszkanie lub dom.

"Tak jak zapowiadaliśmy w ministerstwie finansów, przedłużam na kolejny rok ulgę podatkową dla frankowiczów" - napisał na Twitterze Soboń.

Wyjaśnił, że osoby, które zawarły ugodę z bankiem nie będą miały obowiązku zapłaty PIT od umorzonej kwoty z tytułu kredytu mieszkaniowego warunek: zaciągnęły kredyt tylko na jedno mieszkanie lub dom.

Resort finansów wskazał w piątkowym komunikacie, że zaniechanie poboru PIT ma być stosowane do przychodów (dochodów) osiągniętych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Tym samym, rozporządzenie obejmie również osoby, które zawarły ugody w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeśli osoby te spełnią wymienione w rozporządzeniu warunki.

Zaniechanie poboru podatku w praktyce oznacza dla podatników zwolnienie od podatku PIT umorzonych przez banki kwot wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych, jeśli dotyczą jednej inwestycji mieszkaniowej i osoba fizyczna nie korzystała z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową, a także, wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu - podano.

Jak dodano, omawiana regulacja przewiduje także zaniechanie poboru CIT od kredytodawców, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału umorzonego kredytu, od której następuje zaniechanie poboru PIT. (PAP)

