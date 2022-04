Soboń: Stały Komitet Rady Ministrów w piątek o zmianach w podatkach

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Stały Komitet Rady Ministrów zajmie się w piątek projektem zmian podatkowych, które mają wejść w życie od 1 lipca tego roku - poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń.

"Jesteśmy w przeddzień Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jutro będziemy o tym projekcie rozmawiać. Mam nadzieję, że go przyjmiemy i skierujemy na Radę Ministrów" - powiedział Soboń na antenie Polsat News.

"Mam nadzieję, że Sejm w ostatnim tygodniu kwietnia rozpocznie prace nad projektem" - dodał wiceminister.

Rząd przedstawił propozycje zmian podatkowych 24 marca. Zmiany te miałyby obowiązywać w rozliczeniu rocznym za cały rok podatkowy 2022 i w latach kolejnych, ale w zaliczkach - już od 1 lipca tego roku.

Podczas środowej konferencji prasowej Soboń podsumował konsultacje społeczne projektu zmian w podatkach. Mówił wtedy, że jego zdaniem najważniejsza zmiana, która była niejednokrotnie podnoszona w debacie publicznej, dotyczy możliwości ponownego wyboru sposobu rozliczania przez przedsiębiorców. Soboń zapowiedział, że w projekcie zmian pojawi się propozycja ponownego wyboru sposobu opodatkowania w roku 2022 r. dla przedsiębiorców na ryczałcie i podatku liniowym.

Zgodnie z zaproponowanymi przez resort finansów rozwiązaniami, od 1 lipca tego roku ma zostać obniżona dolna stawka PIT z 17 proc. do 12 proc., zlikwidowana zostanie tzw. ulga dla klasy średniej, a przedsiębiorcy będą mogli wyłączyć składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania. W projekcie ustawy zapisano także powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców oraz zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022). (PAP)

