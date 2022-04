Soboń: Sektor bankowy ma z czego "schodzić"

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Jest przestrzeń, by wypracować nowy wskaźnik oprocentowania kredytu zastępujący WIBOR; sektor bankowy ma z czego "schodzić" - powiedział we wtorek wiceminister finansów Artur Soboń. Jak stwierdził, na pewno będzie to mechanizm rynkowy.

W poniedziałek w Katowicach premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan pomocy dla osób, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne. Ma on składać się z czterech punktów. Pierwszy to trzy miesiące "wakacji kredytowych", drugim ma być pomoc dla kredytobiorców z przejściowymi problemami, trzeci to wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u, a czwarty - wzmocnienie odporności całego sektora bankowego.

W Programie Pierwszym Polskiego Radia Soboń pytany, czym będzie zastąpiony WIBOR, odparł, że jest „pewnie wiele pomysłów”, w jaki sposób można by ustalać koszt pieniądza w umowach między kredytobiorcami a bankiem. "Nad takim rozwiązaniem będziemy wspólnie też z sektorem bankowym pracować. Widać, że sektor bankowy ma z czego +schodzić+. Tzn. biorąc pod uwagę te koszty, marże, to one już dzisiaj nieco spadają. Jest tu na pewno przestrzeń do tego, by taki mechanizm wypracować" - powiedział wiceszef MF.

Dodał, że na pewno będzie to mechanizm rynkowy.

Dopytywany, czy nie sprzeczności pomiędzy podnoszeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, by zdusić inflację, a wprowadzaniem rozwiązań obniżających oprocentowanie kredytów, Soboń stwierdził, że "z całą pewnością jest dzisiaj przestrzeń przy tak wysokich stopach procentowych na niższe marże dla banków przy udzielaniu kredytów".

Z opublikowanych w poniedziałek danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec lutego 2022 r. zysk banków sięgnął ponad 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 97 proc. w stosunku do lutego 2021 r. Na poprawę wyniku wpłynął m.in. wzrost stóp procentowych.

Na początku kwietnia br. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc. Była to siódma z rzędu podwyżka stóp procentowych. Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku ubiegłego roku. W marcu skala podwyżki wyniosła 0,75 pkt proc.

Autor: Karolina Mózgowiec