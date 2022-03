Soboń: Przedsiębiorcy mogą już liczyć składkę zdrowotną w taki sposób, jak liczą podatek dochodowy

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Zostały już przegłosowane przepisy dotyczące różnic remanentowych, co pozwala przedsiębiorcom liczyć składkę zdrowotną tak, jak liczą podatek dochodowy – powiedział PAP wiceminister finansów Artur Soboń.

„W czwartek przegłosowana została nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, zawierająca przepisy dotyczące różnic remanentowych, co pozwala przedsiębiorcom rozliczać składkę zdrowotną w taki sposób, w jaki wyliczają podatek” – powiedział PAP wiceminister finansów Artur Soboń.

Dodał, że przepisy znalazły się w nowelizacji KSH dlatego, że resort finansów chciał jak najszybciej naprawić błąd, jaki znalazł się w regulacjach definiujących metodę liczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców.

„Bez uwzględnienia różnic składka zdrowotna mogła być absurdalnie wysoka, zdarzało się, że sięgała nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. To był oczywisty błąd i dlatego chcieliśmy go jak najszybciej poprawić. Dlatego nie czekaliśmy z wprowadzaniem zmian do obecnie proponowanych rozwiązań, tylko włożyliśmy je do KSH” – dodał Artur Soboń.

Obecnie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. (PAP)

Autor: Marek Siudaj

ms/ joz/