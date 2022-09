Soboń: Projekt zmian w CIT jest odpowiedzią na oczekiwania rynku i na sytuację, w której się znajdujemy

fot. GRZEGORZ KRZYZEWSKI / / FotoNews

Projekt zmian w CIT jest odpowiedzią na oczekiwania rynku i na sytuację geopolityczną i gospodarczą, w jakiej dzisiaj się znajdujemy – powiedział w piątek w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń.

„Projekt zawiera kilka istotnych zmian w ustawach podatkowych, głównie w podatku dochodowym od osób prawnych, ale także w podatku VAT czy akcyzowym. To, co dzisiaj przedstawiamy, jest odpowiedzią na oczekiwania rynku, ale też wynika z obecnej sytuacji, w której się znajdujemy, spowodowanej przez okoliczności wynikające z sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, która bierze się z rosyjskiej agresji na Ukrainę, a w tym bezprecedensowy wzrost cen energii, wysoką inflację i wynikające stąd perturbacje, dotykające gospodarstwa domowe i przedsiębiorców” – powiedział w piątek w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dodał, że kolejna część projektu to przepisy, które mają powiązać stawki VAT z wydatkami na obronność.

„W projekcie budżetu na 2023 r. poziom wydatków na obronność wraz z innymi źródłami sięga nawet 4,2 proc. PKB, to są najwyższe wydatki na obronność w sojuszu, same środki budżetowe to 3 proc. PKB. W związku z tym, że stawki 8 proc. i 23 proc. zostały wprowadzone w 2011 r. w związku z ówczesnym stanem finansów publicznych, który jest obecnie inny, wiążemy wysokość stawek z poziomem wydatków na obronność. Dopóki ten poziom będzie przekraczał 3 proc. PKB, stawki 8 i 23 proc. zostaną utrzymane” – powiedział wiceminister finansów.

Stwierdził także, że najbardziej obszerną częścią projektu są zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaznaczył, że przed złożeniem projektu w Sejmie przeprowadzone zostały konsultacje z przedsiębiorcami. Wskazał, że największe wątpliwości budził minimalny podatek dochodowy, dlatego w dotyczących go przepisach wprowadzono zmiany. Chodzi m.in. o zmianę progu rentowności, przy którym podatek jest liczony, z 1 proc. do 2 proc., na wydłużenie okresu, w którym ten próg rentowności jest sprawdzany, przy jednoczesnej zmianie podstawy i stawki oraz wprowadzeniu stawki uproszczonej, liczonej od przychodów.

Soboń wskazał także na inne zmiany w CIT, dotyczące przepisów o Polskiej Spółce Holdingowej, o „estońskim CIT” czy o obowiązkach sprawozdawczych, związanych z tzw. transakcjami „rajowymi”.

„Generalnie rzecz biorąc, wszystkie te zmiany zmniejszają obowiązki, jakie podatnicy CIT musieli ponosić” – podsumował Artur Soboń. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ je/