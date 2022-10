Soboń: Projekt budżetu pozwala na realizację najważniejszych priorytetów państwa

/ Ministerstwo Finansów

Prace nad projektem budżetu są bardzo zaawansowane; to budżet, który pozwala na realizację tych priorytetów, które są dziś w państwie polskim najważniejsze - powiedział w piątek wiceminister finansów Artur Soboń.

Soboń był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy jest szansa, że Sejm przyjmie budżet na przyszłym posiedzeniu.

"Myślę, że jesteśmy tak zaawansowani w pracach nad budżetem, że jest to możliwe. To budżet, który pozawala na realizację tych priorytetów, które są dziś w państwie polskim najważniejsze" - powiedział Soboń.

Projekt budżetu na 2023 r. został w piątek skierowany do sejmowej komisji finansów. Większości nie uzyskał wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Zgodnie z planem finansowym na przyszły rok, dochody państwa wyniosą 604,7 mld zł, wydatki 672,7 mld zł, a deficyt nie przekroczy 68 mld zł.

Projekt przewiduje, że średnioroczna inflacja ma wynieść 9,8 proc. Dochody budżetowe w 2023 r. mają wynieść 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł. Deficyt budżetowy ma być nie większy niż 68 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) założono na poziomie ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB.

Podkreślił, że zgodnie z założeniami polski budżet przewiduje największe wydatki na bezpieczeństwo ze wszystkich państw NATO w relacji do PKB, także ponad 6 proc. PKB na zdrowie, a także kontynuację programów społecznych i stabilne dochody budżetowe pozwalające na to, by zaplanować ten budżet z większym deficytem niż za rok 2021, ale w dobrej relacji deficytu do PKB.

Soboń był pytany m.in. o zapowiedź premiera, który we wpisie w mediach społecznościowych napisał, że "trwają prace mające zapewnić uczciwe wynagrodzenie dla górników, a z drugiej, by węgiel dla energetyki nie był drogi".

"Cena węgla jest w kontraktach, natomiast my przedstawimy rozwiązania, które będzie tworzyło taki limit na ceny produkcji energii. Nad tym pracuje ministerstwo klimatu, ale w przyszłym tygodniu będziemy mogli powiedzieć więcej" - powiedział Soboń. (PAP)

