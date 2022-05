Soboń: Polityka fiskalna musi być w najbliższych latach bardziej ostrożna

fot. Bartosz Frydrych / / FORUM

Ministerstwo Finansów ocenia, że w 2022 r. pozyska ponad 50 mld zł z emisji obligacji detalicznych - powiedział dziennikarzom wiceminister finansów Artur Soboń w kuluarach Konferencji Izby Domów Maklerskich. Dodał, że istotne będą też emisje na rynkach zagranicznych. W ocenie wiceministra polityka fiskalna musi być w najbliższych latach bardziej ostrożna.

"Polityka fiskalna musi być w najbliższych latach bardziej ostrożna, wyważona. Nie oznacza to rezygnacji z już istniejących programów, ale musimy być ostrożniejsi przy planowaniu nowych wydatków. To kwestia już przyszłego roku. Do zacieśniania polityki fiskalnej skłaniają nas m.in. rosnące koszty obsługi długu ze względu na sytuację rynkową. Chcemy szukać finansowania na rynkach zagranicznych, dlatego przydałaby się dodatkowa osoba w resorcie finansów, która mogłaby się tym zająć" - powiedział Soboń.

"W 2022 r. nie widzimy problemu z finansowaniem, jest duża skala prefinansowania. Oceniamy, że z emisji obligacji detalicznych pozyskamy więcej niż 44 mld zł, które mieliśmy w zeszłym roku. Może to być ponad 50 mld zł, co stanowić będzie istotny filar finansowania, ale emisje na rynkach zagranicznych też są ważne" - dodał.

Soboń zaznaczył, że wpływy z VAT - pomimo tarcz antyinflacyjnych - są stabilne.

"Nie widać negatywnego efektu tarcz na nasze dochody. Tarcze antyinflacyjne chcemy wydłużać na krótkie okresy, np. kwartalne, aby móc na bieżąco oceniać ich dalszą przydatność. Nie jest naszą intencją wydłużanie tarcz w jednym ruchu na długie okresy, np. jednego roku" - powiedział wiceminister. (PAP Biznes)

