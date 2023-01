Soboń: Nawet w najczarniejszych scenariuszach inflacja pod koniec 2023 r. będzie jednocyfrowa

Nawet najbardziej czarne scenariusze wskazują, że inflacja CPI w Polsce pod koniec 2023 r. będzie jednocyfrowa - powiedział w telewizji wPolsce .pl wiceminister finansów, Artur Soboń.

"Na pewno presja inflacyjna od II kw. wyraźnie spadnie i będziemy mieli malejącą inflację (...) Może być tak, że pierwsze miesiące tego roku będą oznaczały wciąż wzrost odczytów GUS poziomów inflacji, natomiast wszystkie prognozy - nasze, KE, banków i MFW - zgadzają się co do tego, że w kolejnych miesiącach obniżki poziomu inflacji będą znaczące, do tego stopnia, że ona z całą pewnością na koniec roku, nawet w najbardziej czarnych scenariuszach, będzie jednocyfrowa" - powiedział Soboń.

Z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes w połowie grudnia wynika, że rynek oczekuje inflacji CPI w Polsce na koniec 2023 r. na poziomie 8,5 proc. W ocenie ekonomistów CPI w całym roku wyniesie średnio 13,4 proc.

Soboń: Wzrost PKB Polski w '23 r. nie powinien zejść poniżej 1 proc., nie ma mowy o recesji

Wzrost gospodarczy Polski w 2023 r. nie powinien zejść poniżej 1 proc., nie ma mowy o recesji - ocenił w telewizji wPolsce .pl wiceminister finansów, Artur Soboń.

"Nasze prognozy zakładają cały czas wzrost gospodarczy. (...) Rok 2023 będzie rokiem zwalniającej gospodarki, ale nie ma mowy o recesji. Przewidujemy, że ten wzrost gospodarczy to jest poziom 1,7 proc. Hamowanie jest faktem, ale nie sądzę, żeby to było aż tak ostre hamowanie" - powiedział Soboń.

"Oczywiście rzeczywistość zweryfikuje nasze oceny, ale przy zakładanym wzroście inwestycji publicznych, z kilku powodów, także z powodu dodatkowych wydatków na zbrojenia, ale także przy wykorzystaniu wszystkich środków europejskich, w tym także środków z KPO, bo one oznaczają dodatkowy kawałek punktu procentowego, nawet 0,6 pkt. proc. w 2023 r., do naszego rozwoju gospodarczego, jesteśmy w stanie utrzymać taką dynamikę gospodarczą, jaka jest optymalna, na najwyższym możliwym poziomie w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Nie sądzę, żebyśmy zeszli poniżej 1 proc." - dodał.

W projekcie budżetu rząd założył, że wzrost PKB Polski w 2023 r. wyniesie 1,7 proc.

Z konsensusu PAP Biznes opracowanego w połowie grudnia wynika, że rynek oczekuje wzrostu PKB Polski w bieżącym roku o 0,7 proc.

"Obecnie nie ma w planach nowych programów pomocowych, w przyszłości nie można tego wykluczyć"

Obecnie rząd nie ma w planach nowych programów pomocowych, ale w przyszłości nie można tego wykluczyć - powiedział w telewizji wPolsce .pl wiceminister finansów, Artur Soboń.

Soboń, zapytany, czy rząd planuje wprowadzić nowe programy pomocowe, powiedział: "My oczywiście w Ministerstwie Finansów tego typu rozwiązań nie planujemy, natomiast jeśli będzie potrzeba szukać finansowania na projekty, których jeszcze nie ma, na nowe projekty legislacyjne, to oczywiście pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi reagować elastycznie".

"Nie planowaliśmy tarcz antyinflacyjnych, a trzeba było przesunąć te suwaki w dół po to, żeby obniżyć inflację. Potem były kolejne rozwiązania, które finansowaliśmy czy to z budżetu państwa, czy ze środków publicznych poza budżetem. Ja tego oczywiście nie wykluczam, ale na dziś takich planów nie ma" - dodał.

Soboń: Idziemy drogą środka. Prowadzimy ostrożną politykę fiskalną i pomagamy najgorzej sytuowanym

Idziemy drogą środka; prowadzimy ostrożną, mądrą politykę fiskalną, a z drugiej strony tam, gdzie trzeba - pomagamy, wiedząc, że inflacja szczególnie dotyka osoby najgorzej sytuowane - powiedział we wtorek wiceminister finansów Artur Soboń. Ocenił, że bezrobocie w tym roku pozostanie niskie.

W telewizji wPolsce.pl Soboń podkreślił, odnosząc się do walki z inflacją, że rząd idzie drogą środka, tzn. odrzuca dwie skrajne drogi, które są "raz po raz podpowiadane".

"Jedna droga to »hulaj dusza, piekła nie ma«, którą symbolizują słowa przewodniczącego (PO, Donalda - PAP) Tuska. W skrócie mówiąc: 20 proc. więcej za 4 dni pracy, sprowadzając oczywiście rzecz trochę do absurdu, ale tak można byłoby pokazać intencję»+im gorzej, tym lepiej« naszej opozycji" - stwierdził wiceminister finansów.

"Z drugiej strony dogmatycy mówią, że niezależnie od kosztów społecznych trzeba prowadzić politykę, która będzie zbijała inflację, choćby bolało to tych, którzy najbardziej odczuwają skutki inflacji. My te drogi odrzucamy; prowadzimy ostrożną, mądrą politykę fiskalną, a z drugiej strony tam, gdzie trzeba - pomagamy, wiedząc, że inflacja szczególnie dotyka tych, którzy są najsłabiej sytuowani" - wskazał Soboń.

Pytany o stopę bezrobocia w tym roku, ocenił, że bezrobocie nadal będzie bardzo niskie. "Nie spodziewam się tutaj zmian. (...) Jestem przekonany, że nie tylko niskie bezrobocie, ale cały szereg czynników w polskiej gospodarce decydują o tym, że ona jest zdrowa. W sytuacji, w której uruchamiamy kolejne mechanizmy osłonowe w okresie kryzysu, wysokiej inflacji - jeśli ten okres przejdziemy w miarę suchą stopą, to nasza gospodarka szybko odbije jak po covidzie, bo gospodarka sama w sobie jest zdrowa" - zaznaczył wiceszef MF.

W listopadzie ub.r. stopa bezrobocia rejestrowanego, według GUS, wyniosła 5,1 proc. W czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podało szacunkowe dane za grudzień, wedle których wskaźnik wzrósł do 5,2 proc.

Według Eurostatu w listopadzie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,0 proc. i pozostała na tym samym poziomie, co miesiąc wcześniej. (PAP)

