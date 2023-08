Soboń: Inflacja jednocyfrowa na 100 procent we wrześniu; możliwe, że w sierpniu

Niemiecka agencja ds. pracy: spowolnienie gospodarcze wpłynęło na wzrost bezrobocia Słabnąca gospodarka RFN ma coraz większe przełożenie na rynek pracy. Liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła w lipcu do 2,617 mln; to o 62 tys. więcej niż w czerwcu i o 147 tys. więcej niż rok temu – podała we wtorek Federalna Agencja ds. Pracy. Stopa bezrobocia w RFN wzrosła w lipcu o 0,2 punktu procentowego do 5,7 proc.