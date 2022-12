Soboń: Środki z KPO mają fundamentalne znaczenie dla gospodarki. To +0,6 pkt. proc. do PKB w 2023 r.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy mają fundamentalne znaczenie dla polskiej gospodarki; mogą dodać 0,6 pkt. proc. do wzrostu PKB Polski w 2023 r. - powiedział na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

"Wielkie znacznie z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia Ministerstwa Finansów, ma Krajowy Plan Odbudowy. Według wyliczeń makroekonomicznych, naszych wyliczeń, środki z KPO to jest 0,6 proc. (pkt. proc. - PAP) PKB więcej w roku 2023 i 1 proc. w kolejnych latach więcej, co w praktyce, przy niskim PKB w roku przyszłym - które według różnych analiz może sięgać np. 1,5 proc. - jest jedną trzecią naszego wzrostu. To miałoby absolutnie fundamentalne znaczenie" - powiedział wiceminister finansów.

W projekcie budżetu rząd założył, że wzrost PKB Polski w 2023 r. wyniesie 1,7 proc.

Z konsensusu PAP Biznes opracowanego w grudniu wynika, że rynek oczekuje wzrostu PKB Polski w przyszłym roku o 0,7 proc.

Soboń: Dzięki zerowemu VAT-owi na żywność w kieszeni polskiej rodziny zostało 518 zł

Dzięki zerowemu VAT-owi na żywność w kieszeni polskiej rodziny w 2022 r. zostało 518 zł; tę zerową stawkę przedłużamy na rok 2023 - powiedział w czwartek na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Mówiąc o wprowadzanych w tym roku tarczach antyinflacyjnych, Soboń zwrócił uwagę na obniżenie do 0 proc. stawki VAT na żywność. Wiceminister finansów poinformował, że żywność to średnio 27 proc. w koszyku zakupowym Polaków. Ocenił, że to bardzo istotna pozycja, szczególnie dla osób gorzej sytuowanych.

"Jeśli mówimy o korzyściach wprost z tarczy antyinflacyjnej, to rocznie dzięki zerowej stawce VAT na żywność polska rodzina w roku 2022 zyskała 518 zł w kieszeni. I tę zerową stawkę VAT na żywność przedłużamy na rok 2023. Tu jesteśmy w zgodzie z prawem europejskim i to rozwiązanie chcemy kontynuować również w roku przyszłym" - powiedział Soboń.

Zdaniem wiceministra instrument w postaci tarczy antyinflacyjnej zadziałał bardzo skutecznie. Jak stwierdził, dzięki niej inflacja roczna była o około 3 proc. niższa. Dodał, że wprowadzano też inne rozwiązania, adekwatne do danej sytuacji.

"One mają swój koszt fiskalny. Każdy miesiąc tarczy antyinflacyjnej to jest 2,5 mld zł mniej w budżecie, czyli w sumie 30 mld zł mniej. Ale gotowi byliśmy te koszty ponieść, dlatego że jesteśmy głęboko przekonani, że rolą państwa w sytuacji trudnej, w sytuacji wysokiej inflacji jest pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują, przede wszystkim najsłabszym, ale także tym wszystkim, którzy w ten czy inny sposób są tą inflacją dotknięci" - oświadczył Soboń.

Wiceminister finansów: Z wakacji kredytowych skorzystało 1,04 mln Polaków

Z wakacji kredytowych skorzystało 1,04 mln Polaków, objęły one 53 proc. łącznej liczby wszystkich złotowych kredytów hipotecznych - powiedział w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń.

"Rosnący koszt pieniądza wskutek wzrostu stóp procentowych powoduje, że pewna grupa, będąca posiadaczami kredytów hipotecznych, jest w szczególnie trudnej sytuacji. Dla nich przygotowaliśmy wakacje kredytowe" - powiedział w czwartek na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Dodał, że dzięki wakacjom można zaoszczędzić do 8 rat w ciągu 2 lat, więc przy racie kredytu na poziomie 2,4 tys. zł daje to 19,2 tys. zł oszczędności.

"Z wakacji kredytowych skorzystało 1,04 mln Polaków i objęły one kredyty o wartości 261,6 mld zł. Dotyczy to 53 proc. łącznej liczby wszystkich złotowych kredytów hipotecznych oraz 67 proc. łącznej wartości wszystkich kredytów złotowych" - powiedział Artur Soboń. (PAP)

