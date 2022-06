Sobolewski: W czerwcu projekt przesuwający wybory samorządowe

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Projekt poselski w sprawie przeniesienia wyborów samorządowych trafi w czerwcu do Sejmu - powiedział we wtorek w Studiu PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Wykluczył też obecnie jakąkolwiek większą rekonstrukcję rządu.

W piątek szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił w rozmowie z polskatimes.pl, że ustawa w sprawie przeniesienia wyborów samorządowych jest już gotowa i niedługo trafi do Sejmu, zapewne jako projekt poselski. Wybory samorządowe miałyby zostać przesunięte z jesieni 2023 r. na wiosnę 2024 r. Terlecki ocenił, że projekt nie powinien budzić kontrowersji wśród ugrupowań parlamentarnych.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w Studiu PAP powiedział, że "ustawa będzie złożona w najbliższym czasie, jeszcze w czerwcu zostanie złożona w Sejmie". "Będzie to projekt poselski" - dodał.

Zaznaczył, że jednym z powodów przesunięcia wyborów, które powinny odbyć się jesienią 2023 roku, jest stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej. "Wykluczyła, że można by te wybory samorządowe i parlamentarne prowadzić razem", "to są kwestie logistyczne" - dodał.

Sekretarz generalny PiS podsumował, że w wyborach samorządowych na różnych poziomach zaangażowanych będzie "kilkaset, do miliona osób". Z kolei w wyborach parlamentarnych byłoby to "200-300 tysięcy osób". "Logistycznie jest to praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia" - zaznaczył.

Zapytany, czy przesunięcie wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku, nie kolidowałoby z planowanymi na wiosnę wyborami do Parlamentu Europejskiego, odpowiedział, że jego zdaniem nie. "Można to zrobić czasowo tak, że nie będzie kolidować jedno z drugim" - zaznaczył.

Sobolewski powiedział, że argumenty w sprawie przesunięcia wyborów zostaną przedstawione prezydentowi Andrzejowi Dudzie. "Będziemy się starać, powołując się też na stanowisko PKW, przedstawić prezydentowi wszystkie argumenty", "mam nadzieję, zostaną one uwzględnione przez prezydenta" - dodał.

W poniedziałek minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta ocenił, że nakładanie się wyborów nie jest wystarczającą okolicznością do przesunięcia wyborów. "Znam podejście prezydenta Andrzeja Dudy do kwestii wyborów; uważa on, że powinny odbywać się w terminach konstytucyjnych, chyba że wystąpią jakieś szczególne okoliczności" - mówił Dera.

Prezydent Andrzej Duda powiedział z kolei we wtorek, że nikt jeszcze nie wystąpił do niego z inicjatywą dotyczącą przesunięcia wyborów samorządowych. Jak dodał, jest to dla niego temat medialny. Natomiast fakt, że wybory parlamentarne i samorządowe według obecnego kalendarza się zbiegną, to sytuacja dosyć trudna - podkreślił prezydent.

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 roku w związku z tym, że w 2018 roku wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 roku). Jednocześnie jesienią 2023 wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 roku). Na wiosnę 2024 r. wypadają natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego (ostatnie odbyły się 26 maja 2019 r.)

W maju tego roku komitet polityczny PiS postanowił o zmianie struktury terenowej partii. Do 15 czerwca ma zostać powołanych 94. nowych pełnomocników okręgowych partii (nowe okręgi niemal pokrywają się z okręgami w wyborach do Senatu). Sobolewski powiedział, że powołanie pełnomocników to "kwestia kilku dni". "Nastąpi to w tym, lub na początku przyszłego tygodnia" - oświadczył. Dodał, że kierownictwo PiS w czerwcu będzie miało "spotkanie w sprawie struktury organizacyjnej".

Sobolewski pytany, czy zapowiadane odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu będzie wiązało się z jego rekonstrukcją, zaprzeczył. "Wykluczam w tej chwili jakąkolwiek większą rekonstrukcję rządu" - podkreślił.

Powiedział, że "rekonstrukcja, to więcej niż zmiana jednego stanowiska w rządzie". "Nie zanosi się na to, nie ma ku temu żadnych przesłanek w tej chwili" - zaznaczył.

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w piątek w rozmowie z PAP powiedział, że "w bardzo krótkim czasie" zrezygnuje "ze stanowiska w rządzie". "Nie chcę być wicepremierem, który głównie zajmuje się działalnością partyjną" - dodał. (PAP)

