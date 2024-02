Snap rozczarował prognozą na I kwartał. Mocna przecena akcji

Akcje firmy technologicznej Snap spadają w handlu pozasesyjnym o ponad 30 proc. w reakcji na wyniki kwartalne spółki. Przychody firmy w czwartym kwartale 2023 roku nie spełniły oczekiwań analityków, a dodatkowo spółka opublikowała rozczarowującą prognozę na pierwszy kwartał 2024 roku.

fot. Brendan McDermid / / Reuters

Skorygowany zysk Snap na akcję w czwartym kwartale wyniósł 8 centów, a analitycy spodziewali się, że wyniesie 6 centów.

Przychody wyniosły 1,36 mld USD, a rynek liczył na 1,38 mld USD. Snap podał, że jego przychody w czwartym kwartale wzrosły o około 5 proc., podczas gdy strata netto firmy zmniejszyła się o 14 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Skorygowana EBITDA w czwartym kwartale spadła o 32 proc., do 159,1 mln USD.

Globalna dzienna liczba aktywnych użytkowników wyniosła 414 milionów w porównaniu z oczekiwanymi 412 milionami.

Średni przychód na użytkownika sięgnął 3,29 USD w porównaniu z oczekiwanymi 3,33 USD.

Snap z trudem odbił się od dna po spowolnieniu na rynku reklamy cyfrowej i ma za sobą sześć kwartałów z rzędu jednocyfrowego wzrostu lub spadku sprzedaży.

Firma przypisała część słabości w czwartym kwartale wojnie na Bliskim Wschodzie, która wybuchła w październiku.

Snap zakłada, że w pierwszym kwartale 2024 roku dzienna liczba użytkowników wyniesie około 420 mln. Spółka prognozuje w tym okresie przychody w przedziale od 1,095 do 1,135 mld USD, co oznacza wzrost rok do roku o 11-15 proc. Skorygowana EBITDA w pierwszym kwartale może być ujemna i sięgnąć od 55 do 95 mln USD. (PAP Biznes)

