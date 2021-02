Smog w Polsce. Zła i bardzo zła jakość powietrza w wielu miastach

"Czyste powietrze" – ruszył nabór wniosków dla banków

Rusza nabór wniosków dla banków, które chcą dołączyć do programu „Czyste Powietrze”; aplikacje mogą składać do 23 lutego br. - poinformował we wtorek NFOŚiGW. Od połowy roku planowane jest udostępnienie pierwszych środków kredytowych dla Polaków.