Śmieci zamiast węgla i gazu. Przybywa spalarni

Osiem działających w Polsce spalarni przetwarza łącznie ok. 1,1 mln ton odpadów komunalnych rocznie, produkując przy tym energię elektryczną i cieplną. Dzięki rozbudowie i budowie kolejnych w najbliższych latach ich moc przerobowa sięgnie ok. 2 mln ton. I na tym raczej się nie skończy. Samorządy nie mają pieniędzy, ale coraz więcej firm proponuje im partnerstwo publiczno-prywatne.

Obecne moce spalarni pozwalają zagospodarować ok. 10 proc. odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce. Instalacje te powstały przede wszystkim w ubiegłej dekadzie w dużych miastach: Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Koninie, Białymstoku i Rzeszowie.

W Warszawie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych powstał prawie 20 lat temu i aktualnie trwa jego rozbudowa, dzięki czemu stołeczna spalarnia stanie się największa w Polsce. Trwa również przetarg na rozbudowę rzeszowskiego obiektu, którego inwestorem - w przeciwieństwie do wcześniej wskazanych - nie są samorządy, tylko państwowa PGE. Przy czym spalarnia w Poznaniu powstała w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z firmą Suez i funduszem Marguerite, który właśnie sprzedał swoje udziały niemieckiej firmie PreZero.

Budowane i planowane

Obecnie w formule PPP realizowane są także projekty samorządowe w Gdańsku (spółki budowlane Astaldi, Termomeccanica Ecologia oraz energetyczna Dalkia) i Olsztynie (firma Urbaser i fundusz Meridiam). We wszystkich przypadkach właścicielem obiektów są samorządy, a za finansowanie i budowę odpowiadają prywatni inwestorzy, którzy będą ich operatorami przez 25 lat. Do spalarni mniejszej skali w PPP przymiarki są robione aktualnie we Włocławku.

W toku znajdują się przetargi w Bełchatowie (PGE) oraz Łodzi (Veolia). PGE zastanawia się również nad inwestycją w Gorzowie Wielkopolskim, ale jak na razie podpisała w tej sprawie tylko list intencyjny z miejscowym samorządem.

W energetyczny sposób odpady chcą wykorzystywać również mniejsze miasta. W sierpniu tego roku Starachowice podpisały warty ponad 100 mln zł kontrakt z firmą Control Process na instalację, która ma zagospodarować 30 tys. ton odpadów rocznie. Ponad 2/3 tej kwoty zapewni pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 30 proc. jej wartości ma zostać umorzona po zrealizowaniu zadania.

Natomiast we wrześniu kontrakt za 135 mln zł na mniejszy obiekt (22 tys. ton odpadów rocznie) podpisało Krosno z konsorcjum firm Instal Warszawa i Dalkia Wastenergy. Tu niemal całe finansowanie ma zapewnić NFOŚiGW w ramach programu Racjonalna Gospodarka Odpadami (50 mln zł w formie dotacji i 61,7 mln zł w formie preferencyjnej pożyczki, z możliwością jej częściowego umorzenia do 5 mln zł).

Magdalena Skłodowska, Tomasz Elżbieciak