Smartfony wypierają komputery. Bankowość internetowa odchodzi do lamusa

71 proc. użytkowników bankowych aplikacji mobilnych nie korzysta już z bankowości internetowej – wynika z danych opublikowanych przez Związek Banków Polskich. Klientów „mobile only” jest już 13,5 mln. Ta grupa nie korzysta z tradycyjnego „banku w komputerze”, woli obsługiwać finanse w smartfonie.

fot. Siberian Art / / Shutterstock

Mamy najnowsze, oficjalne dane Związku Banków Polskich dotyczące bankowości internetowej i mobilnej. Z raportu NetB@nk za IV kwartał 2022 r. wynika, że cyfrowe kanały cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów banków. Na koniec grudnia banki miały już 22 mln aktywnych użytkowników bankowości internetowej, 19,3 mln użytkowników aplikacji mobilnych, a aż 13,5 mln klientów banków było „mobile only”. Ta ostatnia liczba wydaje się szczególnie interesująca, oznacza bowiem, że spośród użytkowników aplikacji 71 proc. to osoby korzystające wyłącznie z programu w telefonie - przy jednoczesnym braku logowania do bankowości internetowej.

Warto zwrócić uwagę na wzrosty w ujęciu procentowym. W ciągu minionego roku liczba użytkowników aplikacji mobilnych wzrosła o 17 proc. Tymczasem liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej wzrosła jedynie o 4,5 proc. Oznacza to, że bankowe aplikacje stają się obecnie kanałem numer jeden pod względem dynamiki wzrostu.

Który bank ma najwięcej użytkowników bankowości mobilnej?

Bankowość mobilna to jednak nie tylko aplikacje. Część użytkowników korzysta jeszcze z wersji przeglądarkowych na telefonach komórkowych (tzw. systemów RWD – Responsive Web Design). Gdyby policzyć wszystkich – czyli użytkowników aplikacji i użytkowników systemów przeglądarkowych – to można postawić tezę, że bankowość mobilna (w szerokim ujęciu) ma już więcej użytkowników niż bankowość internetowa. Użytkowników m-bankingu jest bowiem łącznie 22,9 mln – o czym pisałem w jednym z poprzednich tekstów. Liczba 22,9 mln pochodzi z danych Bankier.pl zebranych z banków na podstawie ankiet.

Przypomnijmy, z danych Bankier.pl wynika, że największym bankiem mobilnym pozostaje PKO Bank Polski, który ma 5,3 mln użytkowników m-bankowości. W ciągu roku przybyło mu blisko 700 tys. użytkowników tego kanału. Na drugim miejscu jest mBank z liczbą 3,1 mln mobilnych klientów. Trzecie miejsce na podium zajmuje ING Bank Śląski z liczbą 2,8 mln, ale po piętach depcze mu Pekao, który ma 2,7 mln mobilnych klientów. Dalej są Santander Bank Polska (2,6 mln), Bank Millennium (2,2 mln), BNP Paribas (1,2 mln), a grono „milionerów” zamyka Alior Bank (powyżej 1 mln).

Mniej przelewów w bankowości internetowej

W danych ZBP znajdziemy także informacje na temat przelewów realizowanych w bankowości internetowej. W ciągu minionego roku wzrosła średnia wartość przelewu realizowanego w BI aż o 23 proc. (z 923 zł w IV kw. 2021 r. do 1 136 zł w IV kw. 2022 r.). Może to być oczywiście wpływ inflacji i drożejących towarów i usług. Podobnie, bo o 21 proc., wzrosła średnia wartość rozliczeń na jednego aktywnego klienta. Co ciekawe, o 1,6 proc. spadła natomiast liczba wykonywanych przelewów w bankowości internetowej. Z danych ZBP wynika, że klient wykonuje średnio 6 takich transakcji. Może to oznaczać, że klienci zaczynają się chętniej rozliczać przez apki mobilne.

Związek podał także dane na temat korzystania z bankowości internetowej w segmencie MŚP. Liczba klientów sektora MŚP posiadających rachunki bankowe z dostępem do bankowości internetowej wynosi blisko 3,5 mln. Nastąpił tutaj nieznaczny wzrost w odniesieniu do III kwartału 2022. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku, na koniec grudnia 2022 r. wzrosła o prawie 1 proc., osiągając poziom blisko 2,4 mln. Stanowi to ponad 31 proc. wszystkich klientów MŚP. W IV kwartale zaobserwowano również niewielki wzrost średniej wartości przelewu klienta z sektora MŚP. Wartość przelewu na koniec roku wynosiła 6639 zł, to o 86 zł więcej niż pod koniec III kw. 2022.

Opracowano na podstawie raportu NetB@ank Związku Banków Polskich oraz danych własnych Bankier.pl.