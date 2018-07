Smartfony Samsunga miały rozsyłać prywatne zdjęcia użytkowników. Jak się przed tym uchronić?

Najnowsze modele smartfonów Samsunga bez wiedzy użytkowników rozsyłały ich prywatne zdjęcia do losowych osób z listy kontaktów zapisanych w telefonach – donosił serwis Android Central. Sprawa wciąż jest badana przez producenta, choć oficjalnie nie odnotował on żadnych usterek.

O smartfonach Samsunga znowu zrobiło się głośno i tym razem to nie z powodu przegrzewających się baterii. Tym razem ryzyko dotyczyło nie zdrowia i życia użytkowników, a ich prywatności. A ta ma w świecie postępującej cyfryzacji coraz większe znaczenie.

Pierwsze głosy wskazujące na występowanie takiej usterki zgłosili użytkownicy serwisu Reddit. Według nich, domyślna aplikacja obsługująca komunikację SMS w smartfonach Samsung Galaxy S9 i Samsung Galaxy S9+ rozsyłała zdjęcia przechowywane w pamięci telefonu do losowych osób z listy kontaktów – bez jakiegokolwiek komunikatu dla użytkownika i śladów w systemie urządzenia.

– Zeszłej nocy około godz. 2:30 mój telefon wysłał jej (partnerce użytkownika – przyp. red) całą moją galerię zdjęć w formie wiadomości, ale nie zostało to odnotowane w aplikacji do ich wysyłania. Dowód tej akcji znalazł się jednak w bilingu operatora – napisał jeden z użytkowników.

Kto jest winny?

Samsung w oficjalnym stanowisku stwierdził, że problem nie był wywołany ani przez urządzenie, ani jego oprogramowanie i najprawdopodobniej zdjęcia nie były wysyłane za pośrednictwem SMS-ów. Choć nie odnotowano kolejnych takich przypadków w skali globalnej, firma zapowiedziała dalszą analizę sytuacji.

Cień podejrzeń spadła także na operatora T-Mobile, który w ostatnich dniach uruchomił nowy system komunikacji tekstowej – RCS. Na początku nowość trafiła do użytkowników telefonów Samsung Galaxy S7 i S7 Edge. Sieć zaprzeczyła jednak, jakby miało to jakikolwiek związek ze sprawą.

Dla osób, które czują się zaniepokojone doniesieniami z zagranicy, jest wyjście z tej sytuacji. W ustawieniach aplikacji do obsługi wiadomości SMS należy cofnąć pozwolenie na korzystanie z zasobów pamięci urządzenia. Przynajmniej do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy zapewni to spokój ducha właścicieli smartfonów.

