Smart Allegro od 18 kwietnia? Oszuści polują na klientów serwisu

fot. Junior Teixeira / Pexels

Oszuści znowu w akcji. Tym razem wyłudzają dane do logowania do serwisu Allegro. Wysyłają fałszywe e-maile o aktywacji usługi SMART.

– W związku z obecną sytuacją w kraju i apelami o pozostanie w domach i unikanie dużych skupisk ludności wprowadzamy specjalne ułatwienia – czytamy we wstępie fałszywej wiadomości wysyłanej przez cyberprzestępców podszywających się pod serwis sprzedażowy Allegro.

Dzień bez oszustwa dniem straconym. Kilka godzin wcześniej ostrzegaliśmy przed wyłudzaczami podszywającymi się pod PKO Bank Polski i wysyłającymi fałszywe wiadomości, a już możemy przeczytać o kolejnych próbach popełnienia przestępstwa. CERT informuje na Twitterze o cyberprzestępcach, którzy przygotowali kampanię spamową Allegro.

Uwaga ! Ostrzegamy przed interesująco przygotowaną kampanią spamową, mającą na celu wyłudzenie danych do logowania Allegro. Przestępcy wysyłają informację o aktywowaniu usługi SMART, lecz ze złą datą rozpoczęcia co może wzbudzić podejrzenia. Podajcie dalej! pic.twitter.com/VhTPHqYXdV — CERT Polska (@CERT_Polska) September 23, 2020

Oszuści wysyłają e-maile z informacją o aktywowaniu usługi SMART na platformie sprzedażowej Allegro. Wiadomość oraz jej oprawa jest łudząco podobna do oficjalnej wysyłanej przez serwis. Czerwona lampka zapala się, gdy popatrzymy na datę rozpoczęcia - 18 kwietnia. Jak przestrzega CERT to ona powinna już wzbudzić podejrzenia co do prawdziwości otrzymanej wiadomości.

W dalszej części e-maila jest link, który przekierowuje do domeny naśladującej stronę logowania do serwisu Allegro. Przestępcy za jej pomocą mogą przechwycić dane do logowania. Po wyłudzeniu danych oszuści mogą m.in. zamawiać produkty na koszt osoby, która podpięła kartę płatniczą do serwisu. To nie pierwsza sytuacja, w której oszuści podszywają się pod serwis sprzedażowy Allegro. Na początku września wyłudzacze kusili rzekomymi ofertami tanich iPhone'ów za 13 zł.

Kliknij, aby przejść dalej / Bankier.pl

DF