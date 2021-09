Słynny restaurator Gordon Ramsay stracił ponad 5 mln funtów przez lockdowny

fot. Leonard Zhukovsky / / Shutterstock

Gordon Ramsay, znany z licznych programów kulinarnych i konkursów, w których występuje jako juror, śni pandemiczny koszmar. Jak obliczyli jego księgowi, w samej Wielkiej Brytanii przez różnego rodzaju obostrzenia w 2020 roku restaurator stracił 5,1 mln funtów.

Przeczytaj także Hotele i restauracje nie odrobią covidowych strat

Gordon Ramsay, korzystając ze swojej popularności, otworzył 25 restauracji w Wielkiej Brytanii i 11 w pozostałych krajach, m.in. w USA w Las Vegas. Nie jest to typowa sieć, a raczej lokale oferujące różnorodną kuchnię, które łączy przede wszystkim właściciel i wysoka jakość usług. Znajdziemy wśród nich m.in. "burgerownię" z "bułką" z homarem i krewetkami za 42 funty lub restaurację przy Royal Hospital Road w stylu art deco z trzema gwiazdkami Michelina.

Ogłaszane przez COVID-19 restrykcje nie pozwoliły tym miejscom normalnie pracować - najpierw były zamknięte, a następnie musiały znacznie zmniejszyć liczbę obsługiwanych klientów. Według COmpanies House, grupa miała o 34,5 mln obrotów mniej w ciągu pandemicznego roku. W poprzednim analogicznym okresie osiągnęła zysk w wysokości 6,6 mln funtów przy przychodach w wysokości 55 mln funtów.

Sam Gordon Ramsay spodziewa się, że spadek sprzedaży podczas pandemii sięgnie prawie 60 mln funtów. - Ostatnie 12 miesięcy było najtrudniejszym okresem w mojej 28-letniej karierze restauratora - zdradził w wywiadzie dla "The Sun". - W każdej z restauracji musieliśmy się pożegnać z członkami personelu. Każdy z lokali musiał zacisnąć pasa, by przez to przejść - dodawał.

Jednocześnie zapowiedział, że nie pozwoli, by koronawirus w znacznym stopniu podciął mu skrzydła. - Nie pozwolę, by wirus zaprzepaścił naszą ambitną strategię na przyszłość - mówił. Od kwietnia, a więc poluzowania restrykcji w Wielkiej Brytanii, otworzył kolejne 12 restauracji.

aw