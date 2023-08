Słynny inwestor obstawił 1,6 mld dolarów na krach na Wall Street

Michael Burry, który zasłynął m.in. z trafnej prognozy załamania na rynku mieszkaniowym w 2008 roku, ma pozycję wartą 1,6 mld dolarów na spadki na amerykańskiej giełdzie.

Inwestor BigShort pod koniec czerwca miał opcję put na S&P500 oraz Nasdaq Composite - wynika z dokumentów Komisji Giełdy Papierów Wartościowych, na które powołuje się CNN. Fundusz Burry'ego - Scion Asset Management - kupił opcje sprzedaży warte 866 mln dolarów (czyli prawo do sprzedaży aktywów po określonej cenie) od funduszu śledzącego S&P500 i 739 mln dolarów od funduszu śledzącego Nasdaq 100.

W praktyce oznacza to, że Burry obstawia pogorszenie się koniunktury na rynku, budując pozycję wartą 1,6 mld dol. W styczniu wahał się on między niedźwiedzim a byczym podejściem, kiedy to w styczniu napisał na X (wówczas Twitterze) dość enigmatyczną informację dla swoich 1,4 mln obserwujących "sprzedaj", by w marciu odwołać to, przyznając się "myliłem się, pisząc sprzedawać".

Przypomnijmy, że w tym roku zarówno S&P 500, jak i Nasdaq 100 odnotowały znaczne wzrosty, które wyniosły odpowiednio prawie 16 proc. i 38 proc.

Jakich akcji pozywa się Burry?

Fundusz Burry'ego wycofuje się także z udziału w wielu regionalnych bankach. Sprzedał m.in. 150 tys. akcji First Republic Bank (wielką niewiadomą jest czy zrobił to przed czy po przejęciu FRC przez JPMorgan Chase w maju), udziały w Huntington Bank BacWest i Western Alliance.

Dokonał także wolty na chińskich akcjach, sprzedając udziały w JD.com i Alibaba w drugim kwartale tego roku.

Jakie akcje kupuje lub nadal trzyma Burry?

Na portfel inwestora składa się pozycje długie, a w drugim kwartale zwiększył udziały w branży turystycznej i medycznej, kupując akcje Expendia Group. MGM Resorts, CVS i Cigna.

Kupił także akcje Warner Bros. Discobert warte 4,7 mln dolarów oraz internetowego sklepu z używanymi rzeczami The RealReal za 3,3 mln dolarów.

W ciągu trzech lat inwestorzy, którzy postępowali zgodnie z jego zaleceniami, uzyskaliby około 56 proc. rocznego zwrotu.

Michael Burry zasłynął swoją prognozą odnośnie do krachu na rynku mieszkaniowym. Sporo zyskał na kryzysie kredytów subprime i upadku dużych podmiotów. Na postawie tej historii powstała książka "The Big Shot: Inside the Doomsday Machine", a następnie film, w którym w rolę inwestora wcielił się Christioan Bale.