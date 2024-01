Słynny "The Wall Street Journal" pisze o polskiej spółce. Jak klapę przekuć w sukces

Jeden z najsłynniejszych dzienników o tematyce giełdowej poświęcił polskiej spółce z GPW obszerny tekst, opisując, jak przekuła porażkę w sukces. The Wall Street Journal pisze o CD Projekcie i jej „Cyberpunku 2077”, który zaliczył katastrofalną premierę, ale po latach święci triumfy sprzedażowe i zdobywa nagrody.

Na internetowych stronach „The Wall Street Journal” czytelnicy wydawanej od 1889 r. gazety dla inwestorów, mogą znaleźć obszerny tekst autorstwa Sary E. Needleman, która opisuje historię „Cyberpunka 2077” od CD Projektu. Artykuł pod tytułem „How a $300 Million Flop Turned Into an Improbable Hit”, czyli jak klapę za 300 milionów dolarów przekuć w nieprawdopodobny hit, to prawdziwa laurka, jaką autorka wystawia CD Projektowi.

Tytuł zapewne nie umknie uwadze rzeszy codziennie zaglądających na strony WSJ w poszukiwaniu ciekawych tematów inwestycyjnych. Wnioski z publikacji nt. CD Projektu można podsumować cytując wypowiadającego się w nim Joosta van Dreunena, dyrektora generalnego firmy Aldora.io, zajmującej się analizą gier i jednocześnie profesora na Uniwersytecie Nowojorskim.

„Większość firm ginie w wyniku złego wprowadzenia gry na rynek. CD Projekt faktycznie wyszedł silniejszy” – skomentował van Dreunen.

