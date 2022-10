Słynne posągi z Wyspy Wielkanocnej uszkodzone w pożarze

Tajemnicze, wyrzeźbione w kamieniu posągi z Wyspy Wielkanocnej zostały uszkodzone w pożarze. Niektóre zostały nieodwracalnie zwęglone - poinformowały władze Chile, cytowane w piątek przez BBC.

Pożar wybuchł w poniedziałek i objął prawie 60 ha terenu - przekazała Carolina Perez Dattari, przedstawicielka urzędu ds. dziedzictwa kulturowego Chile.

Według wstępnych ustaleń ogień został celowo podłożony w okolicach wulkanu Rano Raraku, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Burmistrz wyspy Pedro Edmunds powiedział lokalnym mediom, że zniszczenia spowodowane przez pożar są nieodwracalne.

