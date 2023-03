Słynna czekolada zmienia opakowanie. Nie może na nim widnieć alpejski szczyt

Koniec z Matterhornem na słynnym trójkątnym opakowaniu czekolady Toblerone. Firma ma go usunąć w związku z przeniesieniem części produkcji ze Szwajcarii na Słowację. Ma to związek z surowymi zasadami "szwajcarskości", które obowiązują do 2017 roku.

fot. Youproduction / / Shutterstock

To jedna z najbardziej charakterystycznych czekolad na świecie, która ma też unikalne opakowane. Teraz musi się to zmienić. Szczyt Matterhornu zostanie zastąpiony przez bardziej "niecharakterystyczną" wersję góry - zapowiada amerykańska firma Mondelez. Nadal będzie zawierał jednak podpis założyciela.

Zgodnie z zasadami wprowadzonymi w Szwajcarii w 2017 roku symbole narodowe, a do takich należy szczyt Matterhorn, nie mogą być używane do promowania produktów na bazie mleka, o ile nie są one wytwarzane w całości u Helwetów. Dla innych produktów spożywczych próg wynosi co najmniej 80 proc.

Zmiana opakowania ma związek z przeniesieniem części produkcji na Słowację, by jak zapewnia właściciel w BBC News, "zapewnić podaż na zwiększony popyt i rozwijać globalnie markę Toblerone". - Nowe opakowanie będzie zawierało charakterystyczny nowy krój pisma, podpis założyciela i logo Toblerone - opisuje szef firmy Mondelez.

Czekolada górska Toblerone wytwarzana jest ze szwajcarskiego mleka z miodem i migdałowym nugatem. Po raz pierwszy trafiała do sprzedaży w 1908 roku w Bernie. Dopiero w 1970 roku na opakowanie trafiła sylwetka Matterhornu. Wcześniej widniał na nim berneński niedźwiedź i orzeł.

To nie pierwsza rewolucyjna zmiana. W 2016 roku producent zdecydował się rozdzielić łącznikami trójkątne kawałki, by obniżyć koszty. Po fali krytyki po dwóch latach wróciła do pierwotnego kształtu.

