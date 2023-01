Służby odczytają wiadomości z Messengera i WhatsAppa. Rząd proceduje nowe prawo

Rząd pracuje nad przepisami, które rozszerzą obowiązek udostępnienia naszych danych telekomunikacyjnych na żądanie uprawnionych podmiotów. Chodzi o połączenia telefoniczne, e-maile, czaty i treści rozmów na komunikatorach typu Messenger czy WhatsApp. Władza robi to, wiedząc, że takie prawo jest niezgodne z przepisami unijnymi.

fot. Phil Noble / /

Do kogo dzwoniliśmy i gdzie w tym czasie przebywaliśmy? Państwo będzie wiedzieć

Mowa o projekcie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, która zastąpi dotychczasowe Prawo telekomunikacyjne. Na jego podstawie państwo zyska dostęp do informacji takich jak użytkownik, podmiot inicjujący połączenie, daty i godziny połączenia, rodzaj połączenia, lokalizacja urządzenia czy czas trwania połączenia. Szczegółowy katalog danych ma być uregulowany w rozporządzeniu, co jest niezgodne z konstytucją. Dane mają być przechowywane przez 12 miesięcy - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Na wniosek szefa MON i ministra koordynatora służb specjalnych rozszerzono katalog podmiotów objętych obowiązkiem retencji i udostępniania danych. Obowiązek taki będą mieli nie tylko usługodawcy telekomunikacyjni, ale także inne podmioty, które udostępniają usługi komunikacji interpersonalnej w sposób niewykorzystujący numerów. Chodzi o dostawców usług e-mail, firmy oferujące czaty czy komunikatory.

Dostęp do tych danych będą miały m.in. policja, ABW, SG, KAS, CBA czy SOP. W projektowanych przepisach jest też zapis o tym, że dane trzeba będzie udostępniać „uprawnionym podmiotom, a także sądowi i prokuraturze”, w trybie określonym w odrębnych przepisach zgodnie z wymaganiami z przepisów wykonawczych. Czy oznacza to przeniesienie kompetencji na poziom rozporządzeń? Jeśli tak, to też byłoby niezgodne z konstytucją. Mamy tu bowiem do czynienia z "przepisem blankietowym, który zostanie wypełniony treścią dopiero na poziomie aktu wykonawczego" - pisze DGP.

Przepisy niezgodne z unijnym prawem

Rząd wie, że projektowane przepisy są niezgodne z prawem UE. Orzecznictwo TSUE jest w tej kwestii jednoznaczne od lat. Jak czytamy w DGP, potwierdzeniem tego jest przesłana do Sejmu opinia, którą sporządziła podsekretarz stanu w KPRM ds. Unii Europejskiej Karolina Rudzińska: "Ustanawiany przez państwa członkowskie obowiązek powszechnego i niezróżnicowanego przechowywania danych dotyczących korzystania przez użytkowników z usług komunikacji elektronicznej jest konsekwentnie uznawany przez TSUE za niezgodny z prawem UE. Przesądzono to w kilku sprawach dotyczących m.in. przepisów francuskich, belgijskich i niemieckich".