Słownik klienta banku. 50 ważnych haseł dla oszczędzających (w miesiącu oszczędzania)

fot. pogonici / Shutterstock

Czym się różni lokata overnight od rentierskiej? Kim jest deponent, a kim obligatariusz? Od czego zależy oprocentowanie lokat w bankach i jakie są typy depozytów? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym słowniku. Oto 50 haseł, które każdy zwolennik bezpiecznych produktów oszczędnościowych znać powinien.

Październik tradycyjnie kojarzony jest z oszczędzaniem. To dobra okazja, żeby wrócić do korzeni. Dlatego "miesiąc oszczędzania" traktujemy jako pretekst do uruchomienia serii podręcznych słowników dla klientów banków. Pierwszy odcinek poświęcamy produktom pozwalającym odłożyć środki pieniężne na przyszłość.

W słowniku wyjaśniamy pojęcia, z którymi najczęściej można się spotkać, wertując strony banków w poszukiwaniu produktów oszczędnościowych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – instytucja gwarantująca ochronę depozytów w Polsce. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami BFG chroni oszczędności posiadacza w 100 proc. do kwoty 100 tys. euro. Lista banków podlegających pod system ochrony depozytów znajduje się na stronie www.bfg.pl

Deponent – Osoba lub firma, która założyła depozyt (lokatę) w banku. Depozytem może być przedmiot, ale także pieniądze. Patrz hasło: depozyt.

Depozyt – wkład złożony w banku. Depozytem mogą być pieniądze, ale także np. papiery wartościowe, złoto, biżuteria czy inne cenne przedmioty złożone w skrytce. Najczęściej terminem depozyt terminowy określa się zwykłe lokaty bankowe.

Emitent – w kontekście oszczędzania emitentem są podmioty emitujące papiery wartościowe, np. obligacje. Może to być Skarb Państwa, ale także prywatna firma.

Fundusz inwestycyjny – jest to forma zbiorowego lokowania oszczędności w określone papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Z funduszami wiąże się termin inwestowanie.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) – konto wchodzące w skład tzw. III filara ZUS. Jest to dobrowolna forma oszczędzania na emeryturę. IKE może być prowadzone w formie konta oszczędnościowego, inwestycji czy ubezpieczenia. Zaletą IKE jest zwolnienie osiągniętego zysku z tzw. podatku Belki. Dzieje się tak wówczas, gdy wypłata środków następuje po osiągnięciu przez posiadacza określonych uprawnień emerytalnych.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – druga po IKE z dostępnych form oszczędzania na emeryturę w ramach dobrowolnego III filara. W IKZE zastosowanie ma preferencja podatkowa, która polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania wpłat na konto od podatku od osób fizycznych.

Inwestowanie – proces polegający na ulokowaniu bieżących środków w aktywa, które mogą przynieść zysk w przyszłości. W kontekście finansów osobistych inwestowanie kojarzone jest najczęściej z zakupem jednostek funduszy inwestycyjnych. Z inwestowaniem zazwyczaj wiąże się ryzyko.

Kapitalizacja odsetek – proces polegający na dopisywaniu odsetek do kapitału lokaty. Okres po jakim odsetki dopisywane są do kapitału lokaty nazywa się okresem kapitalizacji. Bank może dopisywać odsetki do lokaty np. w okresach miesięcznych, kwartalnych lub – co ma miejsce najczęściej – w dniu zapadalności depozytu.

Kapitał – w kontekście oszczędzania kapitałem nazywamy środki własne klienta, które np. składa do banku w celu założenia lokaty. W przypadku lokat kapitał podlega ochronie w całości. Do kapitału bank dopisuje odsetki z lokaty.

Konto oszczędnościowe – rachunek służący do oszczędzania, który jest wyżej oprocentowany niż standardowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (czyli tzw. ROR). Zaletą konta oszczędnościowego jest możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym momencie – bez ryzyka utraty odsetek. Z reguły kapitalizacja odsetek następuje w cyklu miesięcznym lub kwartalnym.

Lokata dla nowych klientów – Lokata, która oferowana jest nowym klientom. Za nowego klienta banki uznają takie osoby, które do tej pory nie nawiązały z danym bankiem żadnej relacji. Z reguły lokaty dla nowych klientów są lepiej oprocentowane, bo służą jako produkt typu „wabik”.

Lokata dynamiczna – to lokata, której oprocentowanie zmienia się w trakcie jej trwania. Zobacz hasła: oprocentowanie progresywne i oprocentowanie regresywne.

Lokata internetowa – Lokata terminowa, którą można założyć przez internet. Zazwyczaj klient może otworzyć taki depozyt z poziomu systemu bankowości internetowej. Istnieją też lokaty internetowe, które oferowane są klientom nie posiadającym dostępu do konta internetowego. Wówczas zakłada się je za pomocą dostępnych na stronach banków wniosków i wysyła przelew na wskazany rachunek.

Lokata mobilna – lokata dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej danego banku. Żeby założyć taki depozyt, klient musi mieć aktywny kanał mobilny. Zazwyczaj – choć nie jest to regułą – lokaty mobilne mają nieco lepsze oprocentowanie od standardowych depozytów.

Lokata na nowe środki – lokata, która oferowana jest klientom wpłacającym do banku nowe środki. Zazwyczaj bank ustala określony dzień w kalendarzu, kiedy to sumuje wszystkie pieniądze jakimi dysponuje klient. Lokata na nowe środki oferowana jest wówczas, gdy klient przyniesie do banku dodatkowe pieniądze – ponad to, co zostało już zinwentaryzowane.

Lokata negocjowalna – lokata terminowa, której wysokość oprocentowania podlega negocjacjom. Z reguły tak produkt oferowany jest zamożnym klientom, którzy wpłacają do banku wysokie kwoty oszczędności.

Lokata nieodnawialna – lokata terminowa, która po zakończeniu nie odnawia się automatycznie na kolejny okres. Środki z lokaty nieodnawialnej wracają wówczas na konto, z którego dokonano wpłaty na lokatę.

Lokata odnawialna – lokata terminowa, która po wygaśnięciu automatycznie odnawia się na kolejny okres. Zazwyczaj lokata odnawialna zakładana jest ponownie już na gorszych warunkach niż pierwotny depozyt (ma niższe oprocentowanie).

Lokata overnight – z reguły oferowana jest klientom firmowym. Jest to lokata automatyczna, w której pod koniec dnia bank przelewa określoną kwotę z konta firmowego na rachunek lokaty, by następnego dnia zwrócić ją wraz z odsetkami na konto firmy.

Lokata rentierska – produkt oferowany z reguły klientom zamożnym. Pozwala na wypłatę odsetek w trakcie trwania lokaty w określonych odstępach, np. co miesiąc, co kwartał.

Lokata strukturyzowana – nie jest to lokata terminowa w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Choć banki posługują się terminem „lokata strukturyzowana”, to jednak w rzeczywistości jest to produkt inwestycyjny, który – z reguły, choć nie zawsze – chroni zainwestowany kapitał. Część środków klienta lokowana jest w bezpieczne instrumenty, podczas gdy pozostała część inwestowana jest agresywniej w celu wypracowania ponadprzeciętnego zysku (choć nie zawsze się to udaje).

Lokata terminowa – depozyt pieniężny składany w banku na określony termin. W zamian za zdeponowanie oszczędności na określony z góry czas bank wypłaca umówione z góry odsetki. Jeżeli klient zdecyduje się zerwać lokatę przed terminem, odsetki zazwyczaj przepadają.

Lokata walutowa – depozyt prowadzony w obcych walutach, np. EUR, USD, CHF czy GBP.

Lokata z funduszem – lokata terminowa oferowana w pakiecie z funduszem inwestycyjnym. Z reguły klient może założyć lokatę z ponadprzeciętnym oprocentowaniem, ale pod warunkiem, że jednocześnie wpłaci do funduszy inwestycyjnych określoną kwotę. Zadaniem lokaty jest ochrona kapitału, a inwestycji wypracowanie ponadprzeciętnego zysku. Wpłata środków na część inwestycyjną wymaga od klienta zaakceptowania określonego poziomu ryzyka.

Lokata z warunkami – lokata, którą można założyć pod określonym warunkiem. Zazwyczaj banki wymagają dodatkowo otwarcia konta osobistego, wpłaty nowych środków lub oferują je tylko nowym klientom. Zobacz też hasła: lokata na nowe środki, lokata dla nowych klientów.

Maksymalna kwota lokaty – maksymalna kwota, jaką można zdeponować na lokacie terminowej. Zazwyczaj banki zastrzegają sobie, że na lokatę można wpłacić nie więcej niż określoną kwotę. Kwota maksymalna najczęściej występuje w przypadku lokat o wysokim oprocentowaniu.

Minimalna kwota lokaty – kwota minimalna, niezbędna do założenia lokaty. Z reguły banki ustalają kwotę minimalną na poziomie np. 500 czy 1000 zł. Ale zdarzają się oferty, w których kwota minimalna sięga nawet kilku czy kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Obligacje korporacyjne – papiery wartościowe emitowane przez prywatne firmy. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to pożyczka udzielona firmie. Po określonym terminie firma wykupuje obligacje wypłacając klientowi premię. Obligacje korporacyjne wiążą się z większym ryzykiem niż obligacje Skarbu Państwa.

Obligacje skarbowe – papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Uznawane są za jedną z najbezpieczniejszych form oszczędzania, a zakup obligacji nie wiąże się z ryzykiem. W terminie zapadalności obligacji lub w określonych przedziałach czasu emitent odkupuje papiery od klienta, wypłacając mu przy tym premię pieniężną, tzw. kupon.

Obligatariusz – właściciel obligacji. Inaczej wierzyciel podmiotu, który wystawił papier wartościowy.

Odsetki – z punktu widzenia klienta jest to zysk, jaki bank płaci za przetrzymanie pieniędzy na lokacie lub koncie oszczędnościowym. Z kolei z punktu widzenia banku jest to koszt finansowania działalności ze środków pozyskanych od klientów. Bank wypłaca klientowi odsetki w określonym w umowie terminie. Może to być np. co miesiąc, co kwartał, co pół roku, na koniec lokaty.

Oprocentowanie progresywne – oprocentowanie progresywne lokaty jest oprocentowaniem zmiennym, które zmienia się w określonych okresach, np. co miesiąc. Każdego miesiąca stawka, którą proponuje bank za przetrzymanie oszczędności, jest wyższa.

Oprocentowanie regresywne – jest to odwrotność oprocentowania progresywnego. W pierwszym miesiącu (czy innym okresie, np. kwartale) stawka jest najwyższa, by z każdym kolejnym okresem maleć aż do określonego w umowie poziomu.

Oprocentowanie stałe – stałe oprocentowanie lokaty oznacza, że na koniec okresu lokaty bank wypłaci umówione z góry odsetki. Stawka utrzyma się bez względu na aktualną sytuację rynkową (np. obniżki stóp procentowych NBP).

Oprocentowanie w skali roku – banki podają stawki oprocentowania lokat zawsze w skali roku – nawet dla krótszych depozytów, np. lokat miesięcznych. W rzeczywistości zysk z lokaty miesięcznej wynosi wówczas 1/12 stawki podanej dla pełnego roku.

Oprocentowanie zmienne – w przypadku lokat o oprocentowaniu zmiennym stawka depozytu może ulec zmianie w trakcie trwania lokaty. Np. jeżeli Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego – oprocentowanie lokaty może wzrosnąć. I odwrotnie – jeżeli obniży, stawka na lokacie spadnie.

Podatek Belki – jest to podatek płacony z zysków od lokat i inwestycji. Wynosi on 19 proc. od wypracowanego przez dany produkt zysku. W przypadku lokat jest on odprowadzany automatycznie przez bank, więc do klienta trafia zysk pomniejszony już o podatek Belki.

Podatek od zysków kapitałowych – patrz hasło: podatek Belki

Pracownicze Plany Emerytalne (PPE) – kolejna, tym razem zbiorowa forma oszczędzania na emeryturę w ramach dobrowolnego III filaru emerytalnego. Składkę w tym przypadku finansuje pracodawca.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – to dobrowolny program emerytalny wchodzący w skład III filaru emerytalnego. W ramach PPK składki od pensji odprowadza ubezpieczony, ale dopłaca mu także pracodawca i państwo. Decyzję o wyborze instytucji prowadzącej PPK podejmuje pracodawca, ale ubezpieczony może wystąpić z PPK.

Program oszczędnościowy – program umożliwiający długofalowe oszczędzanie na określony cel. Klient zobowiązuje się, że przez określony czas – z reguły kilka lat – będzie regularnie dopłacał oszczędności na wskazany rachunek oszczędnościowy. Z kolei bank jest zobowiązany do tego, by pomnożyć kapitał i wypłacić w określonym terminie ulokowany kapitał powiększony o odsetki.

Program typu saver – w niektórych bankach można znaleźć programy umożliwiające oszczędzanie na końcówkach transakcji (banki z reguły korzystają z nazwy „saver”). Klient płacąc kartą, wykonując przelewy lub inne operacje, automatycznie odkłada zaokrągloną końcówkę na odrębny rachunek oszczędnościowy. Np. wydając kartą 8 zł, bank zaokrągla kwotę do 10 zł i przekazuje 2 zł na oddzielne konto klienta.

Prolongata lokaty – inaczej przedłużenie lokaty na kolejny okres. Przedłużenie może być automatyczne lub po zaistnieniu określonych okoliczności.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – organ Narodowego Banku Polskiego, którego zadaniem jest ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. RPP decyduje o wysokości stóp procentowych. Decyzje te mają wpływ na wysokość oprocentowania lokat i kredytów w bankach.

Rolowanie lokaty – inaczej przedłużenie lokaty na kolejny okres.

Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego – instrument polityki pieniężnej, który służy do regulowania ilości pieniądza na rynku. Zmiana stóp procentowych banku centralnego wpływa na wysokość oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach.

Tabela oprocentowania – dokument, w którym bank podaje aktualne stawki oprocentowania lokat lub kredytów. Najczęściej stanowi załącznik do umowy o lokatę. Można go znaleźć na stronach internetowych banków oraz w placówkach.

Utrata odsetek – lokaty terminowe gwarantują zysk pod warunkiem, że klient utrzyma depozyt przez określony termin. Jeżeli klient wycofa pieniądze przed terminem, odsetki przepadają. Zdarza się, że niektóre banki wypłacają w takiej sytuacji jakąś część odsetek, ale nie jest to rynkową regułą.

Zapadalność lokaty – pod tym terminem kryje się data zakończenia lokaty terminowej. W dniu zapadalności lokaty bank zwraca klientowi kapitał powiększony o umówione wcześniej odsetki.

***

Jakiegoś hasła zabrakło? Daj nam znać w komentarzu!