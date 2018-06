Słoweńskie wybory nie zniechęciły inwestorów

Obligacje słoweńskiego rządu nieznacznie traciły, a na giełdzie w Lublanie przeważały zwyżki, po tym jak w wyniku wyborów do parlamentu dostała się rekordowa liczba partii.

Po niedzielnych wyborach rentowności 10-letnich obligacji rządu w Lublanie wzrosły o 2 punkty bazowe, do 1,19 proc., najwyższego poziomu od 2,5 miesiąca, a indeks największych spółek giełdowych zyskał 0,4 proc., zbliżając się do 8-letniego szczytu. Inwestorów nie przestraszył fakt, że do nowego parlamentu weszło rekordowo dużo, bo aż dziewięć partii. Zwycięska nacjonalistyczna SDS zapewne nie będzie w stanie utworzyć nowego rządu, wobec czego najbardziej prawdopodobna staje się koalicja pięciu kolejnych partii, na czele z Marjanem Šarecem, byłym dziennikarzem i komikiem.

- Przy braku doświadczenia w ogólnokrajowej polityce Marjanowi Šarecowi będzie ciężko utworzyć skłaniający się ku lewicy rząd. Nawet jeśli mu się to uda, gabinet może upaść już po kilku miesiącach, właśnie za sprawą braku doświadczenia lidera – komentuje w wypowiedzi dla Bloomberga Zarko Puhovski, profesor uniwersytetu w Zagrzebiu.

„Nie wykluczamy nowych wyborów. W najbliższym czasie będzie się utrzymywało podwyższone ryzyko” – dodaje w nocie do klientów Alen Kovac, analityk Erste Banku.

W sferze gospodarki nowy rząd będzie musiał najpierw stawić czoło prywatyzacji Novej Ljubljanskiej Banki, największego banku w krajach byłej Jugosławii, oraz wyznaczyć nowego prezesa banku centralnego. Według prognoz gospodarka Słowenii będzie w tym roku rozwijać się w tempie 5 proc., zbliżonym do innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej i znacznie szybszym niż jeszcze w 2013 r., gdy kraj był o krok od konieczności ratowania własnego sektora finansowego, a rentowności obligacji 10-letnich zbliżyły się do 7 proc.

MWIE, Bloomberg, Reuters