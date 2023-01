Słowacja zmienia konstytucję, aby umożliwić przedterminowe wybory

Sikorski o obniżce wieku emerytalnego: to było niemądre

W przyszłości trzeba dać ludziom wybór, ale także i bardzo jasną informację: jak pójdziesz na emeryturę w wieku 55 lat, to ona będzie bardzo niska; jak chcesz mieć wyższą, to sorry, musisz pracować trochę dłużej - ocenił eurodeputowany PO Radosław Sikorski pytany o kwestię wieku emerytalnego.