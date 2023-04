Słowacja zakazuje zbóż z Ukrainy. Ale import dalej będzie możliwy

Nowy minister rolnictwa przyjechał do protestujących rolników. Oto co usłyszeli Najważniejsza rzecz to zablokowanie zboża, które jest przywożone do Polski, oraz wyeksportowanie tego, które w naszym kraju zalega, czyli ok. 4 mln ton - mówił w czwartek w Szczecinie minister rolnictwa Robert Telus. Wyraził nadzieję, że w piątek zostaną podpisane porozumienia ze stroną ukraińską.