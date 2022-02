Słowacja udostępni USA dwa lotniska wojskowe

Rosyjskie samoloty znów eskortowane w brytyjskim obszarze zainteresowania

Brytyjskie myśliwce Typhoon zostały w czwartek ponownie wysłane do eskortowania rosyjskich bombowców strategicznych, które zbliżyły się do brytyjskiego obszaru zainteresowania - poinformowały siły powietrzne. To drugi taki incydent w ciągu dwóch dni.