Słowacja też ma swoje strachy. Protest przeciwko planom zmian w prawie karnym

Kontrole na granicy polsko-słowackiej przedłużone. Co z wyjazdami na ferie? Rzecznik Straży Granicznej kpt. Anna Michalska wyjaśniła, że kontrole w dalszym ciągu prowadzone będą tylko na kierunku wjazdowym do Polski. Osoby lub pojazdy przekraczające granicę polsko-słowacką są typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka. Zostały one przedłużone do 1 lutego 2024 r.