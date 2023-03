Kolejny kraj przekaże Ukrainie myśliwce MiG-29

Karabiny szturmowe jako broń myśliwska. Tak chińskie uzbrojenie trafiało do Rosji Z danych urzędów celnych wynika, że chińskie firmy eksportowały do Rosji przez Turcję i Zjednoczone Emiraty Arabskie karabiny, kamizelki kuloodporne i części dronów. Dostawy takie miały miejsce od czerwca do grudnia 2022 roku - informuje w czwartek brukselski portal Politico.