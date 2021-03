Słowacja odwołuje matury 2021

fot. Daniel Dmitriew / FORUM

Na Słowacji nie będzie w roku 2020/2021 tradycyjnych matur - powiedział w poniedziałek minister szkolnictwa Branislav Gröhling. Będą wystawiane na podstawie średniej ocen. Absolwenci, którzy zakwestionują oceny, będą mogli zdawać egzamin ustny.

Średnia będzie wyciągana z ocen w ostatnim roku nauki oraz średnich semestralnych z dwóch poprzednich lat. Z przedmiotów dodatkowych pozostaną egzaminy ustne. W formie ustnej będzie możliwy także egzamin z przedmiotów obowiązkowych, jeżeli uczeń nie będzie zgadzać się na ocenę wyliczoną ze średnich. Podobne rozwiązanie zastosowano w poprzednim roku szkolnym.

Zdaniem ministra przedstawiona w poniedziałek decyzja jest ostateczna bez względu na kryzys w rządzie. Rok szkolny dla klas maturalnych kończy się 14 maja br. Oceny zostaną podane do 19 maja. Ewentualne egzaminy ustne szkoły muszą zorganizować od 31 maja.

Licealiści nie chodzili do szkół przez większość roku szkolnego. Mieli zajęcia tylko we wrześniu i do połowy października 2020 r. W połowie lutego br. ministerstwo zezwoliło na uruchomienie nauki w ostatnich klasach szkół średnich, ale ostateczne decyzje zależały od sytuacji epidemicznej i stanowiska szkoły. Według mediów resort nie wie, ilu licealistów podjęło wówczas naukę.

