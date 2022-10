Gdzie są granice aktywizmu? "Słoneczniki" van Gogha oblane zupą pomidorową

Aktywistki ekologiczne z ruchu Just Stop Oil oblały zupą pomidorową jedno z serii arcydzieł Vincenta van Gogha "Słoneczniki" wystawiane w National Gallery w Londynie, o czym w piątek grupa poinformowała na Twitterze.

Według opublikowanych przez Just Stop Oil zdjęć, dwie aktywistki wyrzuciły zawartość puszek zupy na dzieło, którego cenę szacuje się na ponad 84 mln dolarów. Następnie młode kobiety przykleiły się do ściany muzeum. Policja poinformowała, że obecnie stara się je odkleić. Obie zostały aresztowane.

Obrazy mają znajdować się za szybą, zniszczeniu uległa rama.

NOW - Climate activists defile Van Gogh's Sunflowers at the National Gallery and glued themselves to the wall.pic.twitter.com/XgRDqyEqUO